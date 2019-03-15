Сімейна сварка на Закарпатті обернулася вбивством і вибухом
Сьогодні, 02:36
У селі Рокосово (Закарпатська область) сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік убив співмешканку і підірвав будинок.
У поліцію звернулися рятувальники, які знайшли тіло жінки під час гасіння пожежі в приватному будинку, - пишуть Факти ICTV з посиланням на поліцію.
Правоохоронці встановили, що незадовго до пожежі в будинку стався конфлікт між 27-річною загиблою та її 25-річним співмешканцем, під час якого жінку сильно побили.
Після цього чоловік спробував приховати сліди злочину і вчинити самогубство, підірвавши будинок. Однак ударна хвиля викинула його з дому.
Поліцейські знайшли підозрюваного, який переховувався в односельця. Його доставили в реанімацію з численними травмами й опіками.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), триває слідство.
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У поліцію звернулися рятувальники, які знайшли тіло жінки під час гасіння пожежі в приватному будинку, - пишуть Факти ICTV з посиланням на поліцію.
Правоохоронці встановили, що незадовго до пожежі в будинку стався конфлікт між 27-річною загиблою та її 25-річним співмешканцем, під час якого жінку сильно побили.
Після цього чоловік спробував приховати сліди злочину і вчинити самогубство, підірвавши будинок. Однак ударна хвиля викинула його з дому.
Поліцейські знайшли підозрюваного, який переховувався в односельця. Його доставили в реанімацію з численними травмами й опіками.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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