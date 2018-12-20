Порошенко нагородив орденом «За мужність» жінку-медика з волинської бригади. ФОТО

Олену нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відзнаку жінці вручив Президент України Петро Порошенко.



Про це у



"Наша гордість! Наш медик від Бога! Наша Олена – перша і єдина, поки що, жінка-військовослужбовець у нашій народженій та загартованій в боях 14 окремій механізованій бригаді, нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня! Високу нагороду їй вручив особисто Президент України Петро Порошенко.



- Відзнака була дуже неочікуваною. Звичайно, пишаюся – приємно, коли тебе і твою службу цінують. Та водночас… Не вважаю, що роблю щось надзвичайне – просто виконую свою роботу, те, заради чого йшла в Збройні Сили України та на фронт, - зізнається наша орденоносиця.



У нашій 14 омбр Олена служить із 2016 року. Каже, маючи вищу медичну освіту та військову кафедру, розуміла, наскільки корисною може бути на фронті, тож не могла сидіти, склавши руки.



Зізнається, пропозицію служити в медичній роті відхилила, хотіла в якийсь із підрозділів на передову. В одному з механізованих батальйонів нашої бригади жінка служить і сьогодні, й, запевняє, жодного разу не пошкодувала про своє рішення пов’язати життя з військом.



-Що найскладніше?.. Буває, тільки починається обстріл наших позицій, а ти вже боїшся – не пострілів, не розривів, не вибухів. Боїшся не встигнути туди, де ти будеш найбільше потрібна… Хоча ще нічого не сталося, і дай Бог, не станеться... Але ти боїшся.



Тривога і напруга шалені. Не почуваюся так навіть під час евакуації пораненого під час бою, бо тоді усе зрозуміло, і ти робиш те, що знаєш і вмієш, - ділиться Олена.



Жінка з приємністю розповідає, що за час її служби в рази покращилось постачання медикаментів і техніки у війська, від чого напряму залежить порятунок бійців на передньому краї. Та найцінніше, зізнається наш медик, - це люди, побратими, з якими звела війна, і які стали для неї другою родиною.



А перша, діти, якими мама надзвичайно пишається, і батьки, чекають на свою героїну вдома, куди вона неодмінно повернеться з перемогою. Бо тільки так, переконана наша орденоносиця, може і має закінчитись ця війна.



- Перемога – моя найзаповітніша мрія і моє сердечне побажання нам всім!



А ми від щирого серця вітаємо нашу Олену з високою нагородою! Пишаємося! Цінуємо! Так тримати! Разом – до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медика 14 ОМБрнагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відзнаку жінці вручив Президент УкраїниПро це у facebook повідомляє прес-служба волинської бригади."Наша гордість! Наш медик від Бога! Наша Олена – перша і єдина, поки що, жінка-військовослужбовець у нашій народженій та загартованій в боях 14 окремій механізованій бригаді, нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня! Високу нагороду їй вручив особисто Президент України Петро Порошенко.- Відзнака була дуже неочікуваною. Звичайно, пишаюся – приємно, коли тебе і твою службу цінують. Та водночас… Не вважаю, що роблю щось надзвичайне – просто виконую свою роботу, те, заради чого йшла в Збройні Сили України та на фронт, - зізнається наша орденоносиця.У нашій 14 омбр Олена служить із 2016 року. Каже, маючи вищу медичну освіту та військову кафедру, розуміла, наскільки корисною може бути на фронті, тож не могла сидіти, склавши руки.Зізнається, пропозицію служити в медичній роті відхилила, хотіла в якийсь із підрозділів на передову. В одному з механізованих батальйонів нашої бригади жінка служить і сьогодні, й, запевняє, жодного разу не пошкодувала про своє рішення пов’язати життя з військом.-Що найскладніше?.. Буває, тільки починається обстріл наших позицій, а ти вже боїшся – не пострілів, не розривів, не вибухів. Боїшся не встигнути туди, де ти будеш найбільше потрібна… Хоча ще нічого не сталося, і дай Бог, не станеться... Але ти боїшся.Тривога і напруга шалені. Не почуваюся так навіть під час евакуації пораненого під час бою, бо тоді усе зрозуміло, і ти робиш те, що знаєш і вмієш, - ділиться Олена.Жінка з приємністю розповідає, що за час її служби в рази покращилось постачання медикаментів і техніки у війська, від чого напряму залежить порятунок бійців на передньому краї. Та найцінніше, зізнається наш медик, - це люди, побратими, з якими звела війна, і які стали для неї другою родиною.А перша, діти, якими мама надзвичайно пишається, і батьки, чекають на свою героїну вдома, куди вона неодмінно повернеться з перемогою. Бо тільки так, переконана наша орденоносиця, може і має закінчитись ця війна.- Перемога – моя найзаповітніша мрія і моє сердечне побажання нам всім!А ми від щирого серця вітаємо нашу Олену з високою нагородою! Пишаємося! Цінуємо! Так тримати! Разом – до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію