Лучани просять навести лад у дворі, який не ремонтувався 20 років. ВІДЕО





Мешканці кажуть, що неодноразово зверталися до ЖЕКу, проте ті розводять руками. Люди скаржаться, що платять за обслуговування будинку, проте їм доводиться самостійно вирішувати проблеми. Йдеться в сюжеті



Мешканці двору також просять вирішити проблему з автостоянкою.



Скаржаться люди і на антисанітарію у під’їздах: кажуть, що частими сусідами є і таргани, і, навіть, щурі.



Двір будинку на Конякіна, 9 цього року не ремонтуватимуть. В переліку прибудинкових територій на цій вулиці лише територія біля будинків 29, 31, 31а та 33. Чи внесуть його в план на наступний рік – в департаменті ЖКГ – поки не знають. Цього року у Луцьку планують реконструювати 64 прибудинкових території.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку на вулиці Конякіна, 9 вимагають полагодити двір. За їхніми словами, прибудинкову територію не ремонтували уже понад 20 років.Мешканці кажуть, що неодноразово зверталися до ЖЕКу, проте ті розводять руками. Люди скаржаться, що платять за обслуговування будинку, проте їм доводиться самостійно вирішувати проблеми. Йдеться в сюжеті 12 каналу Мешканці двору також просять вирішити проблему з автостоянкою.Скаржаться люди і на антисанітарію у під’їздах: кажуть, що частими сусідами є і таргани, і, навіть, щурі.Двір будинку на Конякіна, 9 цього року не ремонтуватимуть. В переліку прибудинкових територій на цій вулиці лише територія біля будинків 29, 31, 31а та 33. Чи внесуть його в план на наступний рік – в департаменті ЖКГ – поки не знають. Цього року у Луцьку планують реконструювати 64 прибудинкових території.

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