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На Закарпатті чоловік вбив співмешканку та підірвав будинок

На Закарпатті чоловік вбив співмешканку та підірвав будинок
На Закарпатті чоловік під час сварки вбив співмешканку та підірвав газом будинок.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції, подія трапилася у селі Рокосово Хустського району у Закарпатській області. Працівники ДСНС під час гасіння пожежі у приватному будинку виявили тіло жінки, про що повідомили поліцію.

Як з’ясували правоохоронці, в ніч на 14 березня між 27-річною потерпілою та її 25-річним раніше судимим співмешканцем виник конфлікт. Під час сварки чоловік наніс жінці численні удари, внаслідок чого остання померла.

Намагаючись приховати злочин, чоловік вирішив підірвати будинок та покінчити життя самогубством. Він увімкнув газовий прилад, через що стався вибух. Однак, чоловіка викинуло з будинку ударною хвилею, і він утік з місця події.

Поліція його розшукала. Наразі він перебуває в реанімації з численними травмами та опіками.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).



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Теги: Закарпаття, вбивство
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