вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні волинські митниці будуть паралізовані на 2 години

Сьогодні волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
В Україні процес митного оформлення зупиниться на дві години у суботу, 16 березня, через проведення робіт у системі енергопостачання.

Про це повідомляють на сайті Державної фіскальної служби.

"З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС)", - йдеться у повідомлені.

Відтак, на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, робота, зупинка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 10:35
На Закарпатті чоловік вбив співмешканку та підірвав будинок
Сьогодні, 10:22
«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю
Сьогодні, 09:40
16 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
Красоти та пам’ятки Латинської Америки за 30 днів: як мандрівниця з Луцька добиралась до Мачу-Пікчу
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години Волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
13 березень, 15:15
Подружжя хотіло нелегально вивезти через Волинь унікальну книгу та старожитності Подружжя хотіло нелегально вивезти через Волинь унікальну книгу та старожитності
15 березень, 08:53
Шкарпетки, підгузники, рюкзаки: які товари конфіскують у волинян на митниці Шкарпетки, підгузники, рюкзаки: які товари конфіскують у волинян на митниці
07 березень, 11:17
На волинських підприємствах за рік загинули 10 людей На волинських підприємствах за рік загинули 10 людей
22 лютий, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 10:35
 0
На Закарпатті чоловік вбив співмешканку та підірвав будинок
Сьогодні, 10:22
 0
«Волинь» завершила збір у Туреччині нічиєю
Сьогодні, 09:40
 0
16 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:09
 0
Красоти та пам’ятки Латинської Америки за 30 днів: як мандрівниця з Луцька добиралась до Мачу-Пікчу
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8