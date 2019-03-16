Сьогодні волинські митниці будуть паралізовані на 2 години
Сьогодні, 10:35
В Україні процес митного оформлення зупиниться на дві години у суботу, 16 березня, через проведення робіт у системі енергопостачання.
Про це повідомляють на сайті Державної фіскальної служби.
"З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС)", - йдеться у повідомлені.
Відтак, на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.
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Про це повідомляють на сайті Державної фіскальної служби.
"З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС)", - йдеться у повідомлені.
Відтак, на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.
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