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У луцький «Промінь» приїдуть актори серіалу «Школа»*

У луцький «Промінь» приїдуть актори серіалу «Школа»*
Вже 4 квітня лучани матимуть можливість зустрітись з акторами популярного українського серіалу «Школа».

Про це повідомляє прес-служба розважального центру.

На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.

Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у «Промені». Минулого разу зал розважального центру був повністю заповнений, тому радять придбати квитки завчасно.

Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Промінь, Луцьк, Школа
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