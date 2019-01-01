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У Луцьку Mercedes наїхав та завис на відбійнику: водій – п'яний

У Луцьку Mercedes наїхав та завис на відбійнику: водій – п'яний
У Луцьку на вулиці Данила Галицького, 36 водій Mercedes не впорався з керуванням і вилетів на відбійник.

Про це інтернет-видання «Волинь24» повідомила прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Аварія трапилася в суботу, 16 березня, близько 10-ї години ранку поблизу синагоги, де донедавна розташовувався спорткомплекс «Динамо».

Водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний камінь бордюру, чим його і пошкодив. При спілкуванні з водієм 1980 року народження було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд у присутності свідків підтвердив: у крові шофера виявили 1,24 проміле алкоголю (ушестеро більше від гранично допустимої норми).

На водія склали три протоколи: за статтями 130/1, 139/1 і 124.

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Теги: Mercedes, відбійник, Луцьк, аварія
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