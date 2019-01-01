У Луцьку Mercedes наїхав та завис на відбійнику: водій – п'яний





Про це інтернет-видання «



Аварія трапилася в суботу, 16 березня, близько 10-ї години ранку поблизу синагоги, де донедавна розташовувався спорткомплекс «Динамо».



Водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний камінь бордюру, чим його і пошкодив. При спілкуванні з водієм 1980 року народження було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.



Огляд у присутності свідків підтвердив: у крові шофера виявили 1,24 проміле алкоголю (ушестеро більше від гранично допустимої норми).



На водія склали три протоколи: за статтями 130/1, 139/1 і 124.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Данила Галицького, 36 водій Mercedes не впорався з керуванням і вилетів на відбійник.Про це інтернет-видання « Волинь24 » повідомила прес-служба патрульної поліції Волинської області.Аварія трапилася в суботу, 16 березня, близько 10-ї години ранку поблизу синагоги, де донедавна розташовувався спорткомплекс «Динамо».Водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний камінь бордюру, чим його і пошкодив. При спілкуванні з водієм 1980 року народження було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд у присутності свідків підтвердив: у крові шофера виявили 1,24 проміле алкоголю (ушестеро більше від гранично допустимої норми).На водія склали три протоколи: за статтями 130/1, 139/1 і 124.

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