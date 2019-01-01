У Луцьку Mercedes наїхав та завис на відбійнику: водій – п'яний
Сьогодні, 14:18
У Луцьку на вулиці Данила Галицького, 36 водій Mercedes не впорався з керуванням і вилетів на відбійник.
Про це інтернет-видання «Волинь24» повідомила прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася в суботу, 16 березня, близько 10-ї години ранку поблизу синагоги, де донедавна розташовувався спорткомплекс «Динамо».
Водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний камінь бордюру, чим його і пошкодив. При спілкуванні з водієм 1980 року народження було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд у присутності свідків підтвердив: у крові шофера виявили 1,24 проміле алкоголю (ушестеро більше від гранично допустимої норми).
На водія склали три протоколи: за статтями 130/1, 139/1 і 124.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інтернет-видання «Волинь24» повідомила прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Аварія трапилася в суботу, 16 березня, близько 10-ї години ранку поблизу синагоги, де донедавна розташовувався спорткомплекс «Динамо».
Водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонний камінь бордюру, чим його і пошкодив. При спілкуванні з водієм 1980 року народження було виявлено ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд у присутності свідків підтвердив: у крові шофера виявили 1,24 проміле алкоголю (ушестеро більше від гранично допустимої норми).
На водія склали три протоколи: за статтями 130/1, 139/1 і 124.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відділення «Нової пошти» у Луцьку зобов'язали за місяць відремонтувати аварійні сходи
Сьогодні, 15:22
У Луцьку Mercedes наїхав та завис на відбійнику: водій – п'яний
Сьогодні, 14:18
На Волині затримали ймовірного терориста з Росії
Сьогодні, 13:50
Нардеп з Волині зареєстрував законопроект щодо поширення фейків
Сьогодні, 13:32