Шахта на Волині вперше за 5 років виконала план з видобутку вугілля. ВІДЕО





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Нововолинська шахта № 9 виконала план з видобутку вугілля. Це сталося вперше з 2014 року. Ще кілька місяців тому борги перед гірниками сягали мільйонів, а самі шахтарі неодноразово їздили до Луцька та Києва з вимогою виплатити їм зароблене.



Тепер на шахті вперше за довгий час заговорили про позитивні зміни. У лютому на копальні видобули більше 4,5 тисяч тонн вугілля. Виконання плану дозволило не лише виплатити гірникам усю заборговану зарплату, а й премію.



Позитивні зміни стали можливими завдяки тому, що волинським шахтам дозволили самим продавати вугілля. Раніше вони це робили через державну фірму – посередника, а гроші потім доводилося «вибивати» місяцями. Тепер шахти самі продають своє вугілля, вчасно отримують гроші, розраховуються з працівниками, оновлюють обладнання. У свою чергу працівники також по-іншому почали ставитись до роботи. Кажуть: як бачиш результат своєї праці, то й робота робиться краще.



Нещодавно на шахті №9 з’явився новий прохідницький комбайн вартістю 7,5 мільйона гривень. Підприємство, яке його поставило, дозволило заплатити за техніку пізніше – коли гірники матимуть прибуток. Також на копальні взялись за обстеження і ремонт обладнання, яке опускає шахтарів під землю. Такого тут не робили чотири роки.



"На рахунок постачання, якщо так піде далі, то дуже добре. Люди вертаються на роботу, люди хочуть працювати. В нас ще півтора-два місяці тому в першу зміну ремонтних слюсарів було чотири чоловіка, п’ятий – я-механік. Зараз я на даний момент маю десять слюсарів тільки ремонтних. Тобто, як на мене, зміни позитивні. Є непоганий поштовх, надіюсь, що дальше ще буде краще", – розповів виконувач обов’язків старшого механіка стаціонарних установок Павло Степанчук.



Коли з боргами перед працівниками розрахувались, на шахті почали думати про розвиток. Наприкінці 2019 року тут планують відкрити нову лаву. Це, кажуть гірники, дозволить наростити потужності і вийти на прибуток.



"Основний упор робимо на підготовку нової лави, яка буде змонтована на новій техніці, бо наша техніка, як би не було шкода, але вона є морально застарілою, тобто будемо переходити на інші комбайни, конвеєри, готуємо шахти до нормального видобутку для того, щоб шахта могла працювати не тільки в беззбитковому режимі, а й з якимось прибутком", – зазначив директор шахти №9 ДП «Волиньвугілля» Павло Танчев.



Наразі на шахті №9 «Нововолинська» працює 550 людей. З лютого з’явилось два десятки нових робітників. Керівник сподівається, що вчасна виплата зарплат і премій зупинить масове звільнення гірників, на яке тут нарікали ще кілька місяців тому.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше за п’ять років на нововолинській шахті №9 виконали план з видобутку вугілля і виплатили працівникам усе заборговане.Про це йдеться в сюжеті на каналі " Сфера-ТВ.Луцьк ", пише " Конкурент ".Нововолинська шахта № 9 виконала план з видобутку вугілля. Це сталося вперше з 2014 року. Ще кілька місяців тому борги перед гірниками сягали мільйонів, а самі шахтарі неодноразово їздили до Луцька та Києва з вимогою виплатити їм зароблене.Тепер на шахті вперше за довгий час заговорили про позитивні зміни. У лютому на копальні видобули більше 4,5 тисяч тонн вугілля. Виконання плану дозволило не лише виплатити гірникам усю заборговану зарплату, а й премію.Позитивні зміни стали можливими завдяки тому, що волинським шахтам дозволили самим продавати вугілля. Раніше вони це робили через державну фірму – посередника, а гроші потім доводилося «вибивати» місяцями. Тепер шахти самі продають своє вугілля, вчасно отримують гроші, розраховуються з працівниками, оновлюють обладнання. У свою чергу працівники також по-іншому почали ставитись до роботи. Кажуть: як бачиш результат своєї праці, то й робота робиться краще.Нещодавно на шахті №9 з’явився новий прохідницький комбайн вартістю 7,5 мільйона гривень. Підприємство, яке його поставило, дозволило заплатити за техніку пізніше – коли гірники матимуть прибуток. Також на копальні взялись за обстеження і ремонт обладнання, яке опускає шахтарів під землю. Такого тут не робили чотири роки."На рахунок постачання, якщо так піде далі, то дуже добре. Люди вертаються на роботу, люди хочуть працювати. В нас ще півтора-два місяці тому в першу зміну ремонтних слюсарів було чотири чоловіка, п’ятий – я-механік. Зараз я на даний момент маю десять слюсарів тільки ремонтних. Тобто, як на мене, зміни позитивні. Є непоганий поштовх, надіюсь, що дальше ще буде краще", – розповів виконувач обов’язків старшого механіка стаціонарних установокКоли з боргами перед працівниками розрахувались, на шахті почали думати про розвиток. Наприкінці 2019 року тут планують відкрити нову лаву. Це, кажуть гірники, дозволить наростити потужності і вийти на прибуток."Основний упор робимо на підготовку нової лави, яка буде змонтована на новій техніці, бо наша техніка, як би не було шкода, але вона є морально застарілою, тобто будемо переходити на інші комбайни, конвеєри, готуємо шахти до нормального видобутку для того, щоб шахта могла працювати не тільки в беззбитковому режимі, а й з якимось прибутком", – зазначив директор шахти №9 ДП «Волиньвугілля»Наразі на шахті №9 «Нововолинська» працює 550 людей. З лютого з’явилось два десятки нових робітників. Керівник сподівається, що вчасна виплата зарплат і премій зупинить масове звільнення гірників, на яке тут нарікали ще кілька місяців тому.

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