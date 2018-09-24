Нардеп з Волині зареєстрував законопроект щодо поширення фейків

Народний депутатзареєстрував законопроект про відповідальність за поширення фейків.Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.Так, 12 березня у Верховній Раді зареєстрували проект закону №10139 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації”.Ігор Лапін пояснив, чому він написав законопроект щодо відповідальності за поширення фейків.“Роки судових тяганин і що? Виграв суд і що? У Конституції України визначено, що честь і гідність людини є найвищою соціальною цінністю в Україні та передбачено, що кожен має право на повагу до його гідності. Разом з тим вказані права все частіше порушуються, шляхом розповсюдження недостовірної інформації у ЗМІ та мережі Інтернет”, – написав парламентар в своєму дописі.Політик пояснив, що у свою чергу фактично єдиним способом захисту порушеного права особи є звернення до суду із відповідним позовом.“Проте, відповідні справи з урахуванням усіх судових інстанцій можуть розглядатися роками, а виграні позови проти фейків “так звані святі ЗМІ ігнорять. Рішення судів не виконують. І що? Чи хіба не так? Подібний стан речей ще більше стимулює правопорушників, особливо, у випадках, коли мова йде про нанесення шкоди публічним особам, які роками вибудовували свій авторитет у суспільстві”, – зазначив нардеп.“Особливої актуальності набуває це питання під час виборчого процесу та в умовах інформаційної війни, яку розв’язала і наразі здійснює Російська Федерація проти нашої держави. Законопроектом пропонується кримінальна відповідальність за фейк, а саме – штраф, виправні роботи (покарання – за місцем роботи, із суми заробітку – у дохід держави – відрахування), громадські роботи (безоплатні успільно корисні роботи у вільний від роботи час)”, – написав парламентар.Окрім того, Лапін пояснив, що законопроектом передбачається судимість. Але, якщо особа неумисно поширила відомості, вона може їх спростувати. І жодної відповідальності не настає.“Якщо ж фейк поширено умисно…Особа (чи ЗМІ) мають бути впевнені у джерелі інформації. У такому випадку, особа, що поширила має або спростувати таку інформацію (тоді відповідальність не настає), або ж держава, має довести, що інформація – це ФЕЙК. Не будемо забувати, що у кримінальному праві саме держава має доводити, що особа вчинила злочин, а не навпаки. Якщо це не ФЕЙК, тоді особа може не хвилюватися. І нарешті, зрозуміло, що ЗМІ проти проекту”, – розповів народний обранець.“Наразі зроблені такі умови, що особа, відносно якої поширили недостовірну інформацію, змушена доводити її недостовірність і виправдовуватися. Якщо, хтось зі ЗМІ запропонує як краще захиститися від фейків, можемо розглянути всі варіанти, з метою досягнення оптимального балансу між свободою слова та конституційним правом особи за честь, гідність і ділову репутацію”, – підсумував Ігор Лапін.На своїй сторінці народний обранець також написав про те, що любителі розігнати фейки навіть сьогодні, критикуючи його законопроект, вигадали страшилку про аналогічність з російським, нещодавно прийнятим законом.“Атака на законопроект полягає в тому, що його порівнюють з російським. Але в Росії закон захищає владу, а мій законопроект захищає громадянина. Я навіть ніколи не думав, що в нас стільки борців, які під прикриттям свободи слова бажають мати право на розповсюдження фейків”, – додав законотворець.