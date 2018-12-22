У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО

У Луцьку за підтримки голови Волинської ОДАтриває чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММАПро це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.320 спортсменів з 22-х областей України приїхали сьогодні, 16 березня 2019 року, до Луцька, аби взяти участь у чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків. Захід проходить за підтримки голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка, який завітав на урочисте відкриття, аби привітати учасників змагань. Крім того, за сприяння очільника області забезпечили доїзд суддів та учасників змагань та закупили клітку для поєдинків.Тож президент федерації зі змішаних єдиноборств ММА у Волинський областівручив керівнику виконавчої гілки влади Подяку за внесок та розвиток змішаних єдиноборств ММА в області."Вітаю та спасибі, що завітали до нас. Ми раді вас підтримати. Особливо вітаю команди Донецької, Луганської, Маріупольської областей. Спасибі, що дбаєте про України і вважаєте себе українцями. Ми усі українці та дбаємо про Україну. Ви – герої, бо прославляєте нашу державу. Ваші перемоги, ваша тяжка праця після навчання чи роботи варта пошани. Коли інші відпочивають, ви працюєте над собою. Ви надійні. Ви вмієте перемагати. І такі як ви тримаєте Україну. Хочу, щоби сьогодні кожен із вас переміг: хтось себе, хтось суперника, аби ставати все кращими. Всім бажаю перемог, наснаги та віри у велике світле майбутнє", - привітав присутніх гостей Олександр Савченко.До слова, Волинську область представляє 52 учасники. Це об’єднана команда із вихованців спортивних клубів: «Воїн», «Прайд», «Магістр» та «Легіон».Варто зазначити, що чемпіонат, який відбувається на базі спортивно-розважального комплексу «Адреналін-Сіті» (вул. Карбишева, 1), триватиме упродовж усього дня. Фінальні сутички розпочнуться о 18.00 год., а нагородження переможців буде о 20.00 год.За результатами змагань переможці змагань у різник вікових групах отримають медалі, а у командному заліку – кубки.Загалом, керівництво здійснюють Міністерство молоді та спорту України та Федерація змішаних єдиноборств ММА України. Підготовка та безпосереднє проведення здійснює Волинський обласний відокремлений підрозділ громадської організації Федерації змішаних єдиноборств ММА України.