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Відділення «Нової пошти» у Луцьку зобов'язали за місяць відремонтувати аварійні сходи

Відділення «Нової пошти» у Луцьку зобов'язали за місяць відремонтувати аварійні сходи
Луцькі муніципали виявили аварійні сходи при вході до відділення № 7 «Нової пошти» на вулиці Шухевича, 4.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.

Відомо, що сходи у жахливому стані побачили при обході закріпленої території інспектором контролю за благоустроєм та санітарним станом міста.

Відповідальній особі відділення видали припис за порушення п.п.4.30.1. Правил благоустрою міста Луцька.

Сходи мають привести до належного стану до 15 квітня цього року.

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Теги: Нова пошта, муніципали, сходи, Луцьк
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