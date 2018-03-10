Боксерка з Волині виборола «срібло» на турнірі в Казахстані





Про це йдеться на сайті Федерації боксу України.



Так, серед переможниць турніру - ковельчанка Тетяна Коб. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії 51 кілограм.



Повідомляють, що відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова була визнана найкращим боксером змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна жіноча збірна України здобула п’ять нагород на престижному міжнародному турнірі на призи Марини Вольнової, який останніми днями проходив в Астані (Казахстан).Про це йдеться на сайті Федерації боксу України.Так, серед переможниць турніру - ковельчанка. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії 51 кілограм.Повідомляють, що відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кгбула визнана найкращим боксером змагань.

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