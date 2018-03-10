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Боксерка з Волині виборола «срібло» на турнірі в Казахстані

Боксерка з Волині виборола «срібло» на турнірі в Казахстані
Національна жіноча збірна України здобула п’ять нагород на престижному міжнародному турнірі на призи Марини Вольнової, який останніми днями проходив в Астані (Казахстан).

Про це йдеться на сайті Федерації боксу України.

Так, серед переможниць турніру - ковельчанка Тетяна Коб. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії 51 кілограм.

Повідомляють, що відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова була визнана найкращим боксером змагань.


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Теги: Ковель, Тетяна Коб, бокс, змагання
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