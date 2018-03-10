Боксерка з Волині виборола «срібло» на турнірі в Казахстані
Сьогодні, 16:35
Національна жіноча збірна України здобула п’ять нагород на престижному міжнародному турнірі на призи Марини Вольнової, який останніми днями проходив в Астані (Казахстан).
Про це йдеться на сайті Федерації боксу України.
Так, серед переможниць турніру - ковельчанка Тетяна Коб. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії 51 кілограм.
Повідомляють, що відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова була визнана найкращим боксером змагань.
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Про це йдеться на сайті Федерації боксу України.
Так, серед переможниць турніру - ковельчанка Тетяна Коб. Вона виборола срібну медаль у ваговій категорії 51 кілограм.
Повідомляють, що відповідно до здобутих нагород наша команда посіла друге загальнокомандне місце, а лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова була визнана найкращим боксером змагань.
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