Релігійна громада на Волині вирішила не відрікатися Московського патріархату





У суботу, 16 березня, люди вирішували, чи переходити у Православну церкву України, пише



Як розповів сільський голова Василь Карпюк, збори відбулись спокійно і без ексцесів.



Свою думку громада висловлювала таємним голосуванням. За те, щоб залишитись у Московському патріархаті, прогулосувало 86 людей, 71 голос – за перехід у Православну церкву України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збори релігійної громади відбулись у будинку культури села Щурин Рожищенського району.У суботу, 16 березня, люди вирішували, чи переходити у Православну церкву України, пише Район.Рожище Як розповів сільський голова Василь Карпюк, збори відбулись спокійно і без ексцесів.Свою думку громада висловлювала таємним голосуванням. За те, щоб залишитись у Московському патріархаті, прогулосувало 86 людей, 71 голос – за перехід у Православну церкву України.

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