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Релігійна громада на Волині вирішила не відрікатися Московського патріархату

Релігійна громада на Волині вирішила не відрікатися Московського патріархату
Збори релігійної громади відбулись у будинку культури села Щурин Рожищенського району.

У суботу, 16 березня, люди вирішували, чи переходити у Православну церкву України, пише Район.Рожище.

Як розповів сільський голова Василь Карпюк, збори відбулись спокійно і без ексцесів.

Свою думку громада висловлювала таємним голосуванням. За те, щоб залишитись у Московському патріархаті, прогулосувало 86 людей, 71 голос – за перехід у Православну церкву України.

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Теги: ПЦУ, Московський патріархат, Волинь, Щурин
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