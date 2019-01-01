Релігійна громада на Волині вирішила не відрікатися Московського патріархату
Сьогодні, 17:10
Збори релігійної громади відбулись у будинку культури села Щурин Рожищенського району.
У суботу, 16 березня, люди вирішували, чи переходити у Православну церкву України, пише Район.Рожище.
Як розповів сільський голова Василь Карпюк, збори відбулись спокійно і без ексцесів.
Свою думку громада висловлювала таємним голосуванням. За те, щоб залишитись у Московському патріархаті, прогулосувало 86 людей, 71 голос – за перехід у Православну церкву України.
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У суботу, 16 березня, люди вирішували, чи переходити у Православну церкву України, пише Район.Рожище.
Як розповів сільський голова Василь Карпюк, збори відбулись спокійно і без ексцесів.
Свою думку громада висловлювала таємним голосуванням. За те, щоб залишитись у Московському патріархаті, прогулосувало 86 людей, 71 голос – за перехід у Православну церкву України.
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