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Дівчина, яка випала з 9 поверху у Луцьку, нарешті згадала обставини трагедії. ВІДЕО

Дівчина, яка випала з 9 поверху у Луцьку, нарешті згадала обставини трагедії. ВІДЕО
Ірина Савчук з Луцька, яка навесні 2017 року за загадкових обставин випала з вікна 9-поверхівки у Луцьку, нарешті пригадала день трагедії.

За її словами, з вікна її скинув хлопець, з яким вона на той час зустрічалася, екс-футболіст «Волині» Дмитро Задерецький, йдеться в сюжеті телеканалу НТН.

«В мене тільки одне питання: за що він мене викинув?» - каже Ірина. За її словами, останні 2-3 місяці Дмитро багато пив та вживав наркотики. Тоді Ірина вирішила розійтися з ним, але ми мирно цього зробити не вдалося. Спочатку він сильно побив Ірину, а згодом сталася трагедія з падінням з вікна.

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За словами Ірини, того трагічного вечора вона відпочивала з друзями у своїй квартирі. Дізнавшись про вечірку, приїхав і Дмитро.
«Ми цілий вечір сварилися, бо він мені казав: «Кого ти сюди привела?» - пригадує Ірина. Друзі розійшлися, а Дмитро виліз на вікно і почав погрожувати, що вкоротить собі віку.

Ірина хотіла стримати його, натомість – він виштовхнув її.

Деталі – у відеосюжеті.



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Теги: Ірина Савчук, Луцьк, Дмитро Задерецький, Волинь, падіння
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