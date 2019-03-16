Помер журналіст журналу «Фокус»: колеги звинувачують медиків

Святослав Секун.



Про це головний редактор «Фокуса» Євген Гордейчук повідомив у Facebook, пише



За інформацією головного редактора видання, у журналіста були проблеми з печінкою та виразка, він помер від внутрішньої кровотечі.



«Тільки що помер журналіст "Фокуса", редактор стрічки новин Святослав Секун. У нього були проблеми з печінкою і виразка. На цьому тижні підскочила температура до 40,5. Вночі з п'ятниці на суботу йому стало зовсім погано. Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець - мовляв, підпишіть, що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації», - написав він.



За словами Гордейчука, вранці у суботу мама Секунова зв'язалася з шеф-редактором сайту Михайлом Багінським, той викликав швидку ще раз. Святослав на той час «був уже в тяжкому стані».



«Славу забрали до 8 лікарні Києва на Оболоні. Він уже був без свідомості, і його помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу. Але навіть не зробили УЗД - на вихідних у столичній лікарні немає лікаря з УЗД. Через пару годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі», - зазначив Гордейчук.



«Я глибоко співчуваю рідним Святослава і постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб медики, винні в його смерті через феєричний пофігізм і раздолбайство не те щоб понесли заслужене покарання. Це занадто пафосно і нереалістично. Але хоча б довго згадували, що вони вчинили неправильно і так до людей ставитися не можна», - додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер журналіст журналу «Фокус»Про це головний редактор «Фокуса»повідомив у Facebook, пише Детектор медіа За інформацією головного редактора видання, у журналіста були проблеми з печінкою та виразка, він помер від внутрішньої кровотечі.«Тільки що помер журналіст "Фокуса", редактор стрічки новин Святослав Секун. У нього були проблеми з печінкою і виразка. На цьому тижні підскочила температура до 40,5. Вночі з п'ятниці на суботу йому стало зовсім погано. Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець - мовляв, підпишіть, що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації», - написав він.За словами Гордейчука, вранці у суботу мама Секунова зв'язалася з шеф-редактором сайту Михайлом Багінським, той викликав швидку ще раз. Святослав на той час «був уже в тяжкому стані».«Славу забрали до 8 лікарні Києва на Оболоні. Він уже був без свідомості, і його помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу. Але навіть не зробили УЗД - на вихідних у столичній лікарні немає лікаря з УЗД. Через пару годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі», - зазначив Гордейчук.«Я глибоко співчуваю рідним Святослава і постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб медики, винні в його смерті через феєричний пофігізм і раздолбайство не те щоб понесли заслужене покарання. Це занадто пафосно і нереалістично. Але хоча б довго згадували, що вони вчинили неправильно і так до людей ставитися не можна», - додав він.

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