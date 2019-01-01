У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 22:16
Видряпатися на найвищу точку одного з дев’ятиповерхових будинків у 33-му мікрорайоні міста вирішили троє хлопців.
Повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».
Небезпечні розваги хлопців зауважили на даху однієї з багатоповерхівок на проспекті Соборності у Луцьку приблизно о 18 годині 16 березня. Зокрема, бачили, як юнаки стрибали по даху дев’ятиповерхівки.
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Повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».
Небезпечні розваги хлопців зауважили на даху однієї з багатоповерхівок на проспекті Соборності у Луцьку приблизно о 18 годині 16 березня. Зокрема, бачили, як юнаки стрибали по даху дев’ятиповерхівки.
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Коментарі 1
дуже важлива новина. браво волиньпост.
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