вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
Видряпатися на найвищу точку одного з дев’ятиповерхових будинків у 33-му мікрорайоні міста вирішили троє хлопців.

Повідомляє інтернет-видання «Волинь Online».

Небезпечні розваги хлопців зауважили на даху однієї з багатоповерхівок на проспекті Соборності у Луцьку приблизно о 18 годині 16 березня. Зокрема, бачили, як юнаки стрибали по даху дев’ятиповерхівки.

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО

У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: багатоповерхівка, дах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
дуже важлива новина. браво волиньпост.
Відповісти
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
Сьогодні, 22:43
У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 22:16
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 21:57
«Ваша діяльність заслуговує визнання і всілякої поваги», – Президент Німеччини про юних волинських дипломатів
Сьогодні, 21:35
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
Зірвало за лічені секунди: після буревію школа на Волині залишилась без даху. ВІДЕО Зірвало за лічені секунди: після буревію школа на Волині залишилась без даху. ВІДЕО
13 березень, 08:14
Хто відновлюватиме зірваний фасад з луцького «бім-бому». ВІДЕО Хто відновлюватиме зірваний фасад з луцького «бім-бому». ВІДЕО
12 березень, 08:16
У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО У школі на Волині під час буревію зірвало дах. ФОТО
11 березень, 12:03
У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО У Луцьку дах будинку впав на автівку. ФОТО
11 березень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
Сьогодні, 22:43
 0
У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 21:57
 0
«Ваша діяльність заслуговує визнання і всілякої поваги», – Президент Німеччини про юних волинських дипломатів
Сьогодні, 21:35
 0
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8