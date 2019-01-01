У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО





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Небезпечні розваги хлопців зауважили на даху однієї з багатоповерхівок на проспекті Соборності у Луцьку приблизно о 18 годині 16 березня. Зокрема, бачили, як юнаки стрибали по даху дев’ятиповерхівки.











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