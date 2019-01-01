вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол

Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол
Муніципали склали адміністративний протокол за не відновлений благоустрій після проведення ДКП "Луцьктепло" земляних робіт.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.

"В ході виконання своїх посадових обов'язків, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вул.Боженка 47-51 та встановлено, що благоустрій не був відновлений.

Інспектором було видано припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону за що і була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол

Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол

Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, земляні роботи, муніципали, протокол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол
16 березень, 23:21
На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
16 березень, 22:43
У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
16 березень, 22:16
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
16 березень, 21:57
Схожі новини
У Луцьку покарали чоловіка, який самовільно спилював дерева. ФОТО У Луцьку покарали чоловіка, який самовільно спилював дерева. ФОТО
10 березень, 22:28
У Луцьку за паркування на тротуарі чи в зеленій зоні – протокол. ФОТО У Луцьку за паркування на тротуарі чи в зеленій зоні – протокол. ФОТО
29 січень, 21:14
Відділення «Нової пошти» у Луцьку зобов'язали за місяць відремонтувати аварійні сходи Відділення «Нової пошти» у Луцьку зобов'язали за місяць відремонтувати аварійні сходи
16 березень, 15:22
У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО
15 березень, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол
16 березень, 23:21
 0
На Волині юні водні інспектори прибрали береги річки. ФОТО
16 березень, 22:43
 0
У Луцьку хлопці стрибали на даху багатоповерхівки. ФОТО
16 березень, 22:16
 0
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
16 березень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8