Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол
16 березень, 23:21
Муніципали склали адміністративний протокол за не відновлений благоустрій після проведення ДКП "Луцьктепло" земляних робіт.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"В ході виконання своїх посадових обов'язків, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вул.Боженка 47-51 та встановлено, що благоустрій не був відновлений.
Інспектором було видано припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону за що і була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook.
"В ході виконання своїх посадових обов'язків, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вул.Боженка 47-51 та встановлено, що благоустрій не був відновлений.
Інспектором було видано припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону за що і була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
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