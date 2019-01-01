Через залишений безлад після земляних робіт на працівника «Луцьктепло» склали протокол





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у



"В ході виконання своїх посадових обов'язків, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вул.Боженка 47-51 та встановлено, що благоустрій не був відновлений.



Інспектором було видано припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону за що і була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Муніципали склали адміністративний протокол за не відновлений благоустрій після проведення ДКП "Луцьктепло" земляних робіт.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у facebook "В ході виконання своїх посадових обов'язків, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було здійснено перевірку відновлення благоустрою після проведення земляних робіт відповідно до ордеру по вул.Боженка 47-51 та встановлено, що благоустрій не був відновлений.Інспектором було видано припис на усунення порушення у запропонований термін, проте відповідальна особа ДКП "Луцьктепло" проігнорувала вимоги закону за що і була притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

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