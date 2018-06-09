Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО





Про це на своїй сторінці у



"Численні засмічення прилеглих до будинків територій були виявлені інспекторами контролю за благоустроєм та санітарним станом міста під час обстеження міста (вул.Декабристів, 16, вул. Гаврилюка, 6а, вул. Словацького, 4).



Інспекторами були встановлені особи, що здійснювали дані правопорушення, видані приписи на прибирання та попереджено про адмінвідповідальності згідно ст.152 КУпАП в разі невиконання вимог закону", - йдеться в повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканців луцьких багатоповерхівок, які складали сміття в дворі будинків змусили усе прибрати.Про це на своїй сторінці у facebook повідомляють луцькі муніципали."Численні засмічення прилеглих до будинків територій були виявлені інспекторами контролю за благоустроєм та санітарним станом міста під час обстеження міста (вул.Декабристів, 16, вул. Гаврилюка, 6а, вул. Словацького, 4).Інспекторами були встановлені особи, що здійснювали дані правопорушення, видані приписи на прибирання та попереджено про адмінвідповідальності згідно ст.152 КУпАП в разі невиконання вимог закону", - йдеться в повідомленні.

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