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Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО
Мешканців луцьких багатоповерхівок, які складали сміття в дворі будинків змусили усе прибрати.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляють луцькі муніципали.

"Численні засмічення прилеглих до будинків територій були виявлені інспекторами контролю за благоустроєм та санітарним станом міста під час обстеження міста (вул.Декабристів, 16, вул. Гаврилюка, 6а, вул. Словацького, 4).

Інспекторами були встановлені особи, що здійснювали дані правопорушення, видані приписи на прибирання та попереджено про адмінвідповідальності згідно ст.152 КУпАП в разі невиконання вимог закону", - йдеться в повідомленні.

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

Лучан змусили прибрати сміття у дворах. ФОТО

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Теги: сміття, муніципали, благоустрій
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