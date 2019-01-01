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На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО
В п'ятницю, 15 березня, між Ковельським міськрайонним центром зайнятості, в особі директора Ігоря Приймака, та Ковельським міськрайонним відділом державної виконавчої служби, в особі начальника Віталія Сарапіна, було підписано Меморандум про партнерство.

Про це інформують на своїх сторінках у соцмережі обидва відомства, - пише КовельPost.

Підписання документу стане першим вагомим кроком у послідовній та результативній діяльності, спрямованій на забезпечення зайнятості населення та вирішенню питання виплати аліментів боржниками.

Ігор Приймак запевнив у тому, що Ковельський міськрайонний центр зайнятості як державна установа докладатиме всіх зусиль, щоб громадяни, які з тих чи інших причин стали неплатниками аліментів, знайшли роботу. Нині служба зайнятості має всі необхідні механізми, аби перекваліфікувати, навчити, підвищити кваліфікацію шукача роботи.

Учасники обох сторін провели ділову зустріч та обговорили варіанти співпраці між організаціями. Насамперед, домовились про обмін інформацією, окрема щодо вакантних позицій.

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

На Волині безробітних аліментників змусять влаштовуватись на роботу. ФОТО

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Теги: гроші, аліменти, центр зайнятості
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