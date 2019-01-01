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«Дівчата відповідальніші та дисциплінованіші», – волинський тренер про жіночий футбол

«Дівчата відповідальніші та дисциплінованіші», – волинський тренер про жіночий футбол
Фраза “Футбол – придумали чоловіки для чоловіків” і досі побутує серед відданих уболівальників. Проте в Україні з’являється все більше жіночих команд і низка футбольних турнірів саме для жінок. Щоправда, він досі значно поступається чоловічому.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Якщо зараз жіночим футболом нікого не здивуєш, то десять років тому в Україні він був екзотикою. Відомий волинський тренер Володимир Дикий згадує перші кроки Луцька у цьому спорті. Тоді він опікувався луцькою жіночою командою. Дівчата свого часу вибороли третє місце у чемпіонаті України серед команд Вищої ліги.

Нині у Луцьку жіночих команд великого футболу немає. Натомість успішно виступає у першій лізі футзальна команда “Легіон”, яка існує із 2001 року.

Самі футзалістки кажуть, що ніколи не вважали футбол лише чоловічим видом спорту. Багато-хто займається ще з дитинства.

Спортсменки впевнені, що жіночі футбол і футзал все ж набирають обертів. Адже поєднують у собі красу і характер.


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Теги: жіночий футбол, футзал
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