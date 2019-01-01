«Дівчата відповідальніші та дисциплінованіші», – волинський тренер про жіночий футбол





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Якщо зараз жіночим футболом нікого не здивуєш, то десять років тому в Україні він був екзотикою. Відомий волинський тренер Володимир Дикий згадує перші кроки Луцька у цьому спорті. Тоді він опікувався луцькою жіночою командою. Дівчата свого часу вибороли третє місце у чемпіонаті України серед команд Вищої ліги.



Нині у Луцьку жіночих команд великого футболу немає. Натомість успішно виступає у першій лізі футзальна команда “Легіон”, яка існує із 2001 року.



Самі футзалістки кажуть, що ніколи не вважали футбол лише чоловічим видом спорту. Багато-хто займається ще з дитинства.



Спортсменки впевнені, що жіночі футбол і футзал все ж набирають обертів. Адже поєднують у собі красу і характер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фраза “Футбол – придумали чоловіки для чоловіків” і досі побутує серед відданих уболівальників. Проте в Україні з’являється все більше жіночих команд і низка футбольних турнірів саме для жінок. Щоправда, він досі значно поступається чоловічому.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Якщо зараз жіночим футболом нікого не здивуєш, то десять років тому в Україні він був екзотикою. Відомий волинський тренерзгадує перші кроки Луцька у цьому спорті. Тоді він опікувався луцькою жіночою командою. Дівчата свого часу вибороли третє місце у чемпіонаті України серед команд Вищої ліги.Нині у Луцьку жіночих команд великого футболу немає. Натомість успішно виступає у першій лізі футзальна команда “Легіон”, яка існує із 2001 року.Самі футзалістки кажуть, що ніколи не вважали футбол лише чоловічим видом спорту. Багато-хто займається ще з дитинства.Спортсменки впевнені, що жіночі футбол і футзал все ж набирають обертів. Адже поєднують у собі красу і характер.

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