У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО





Так, у ході слідства задокументовано факт передачі за грошову винагороду 2 літри хімічної речовини (медична «червона ртуть») за ціною 246 тис. євро. Повідомляє



Зазначені 4 громадян України були затримані під час передачі цієї речовини покупцю в приміщенні одного з столичних банків.



На даний час тривають слідчі дії. Вилучену речовину направлено на експертизу.



Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 15 березня 2019, співробітниками Київської місцевої прокуратури №6, ГУ СБУ у м.Києві та Киівській області та СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві викрито групу з 4 осіб при спробі збути небезпечну хімічну речовину.Так, у ході слідства задокументовано факт передачі за грошову винагороду 2 літри хімічної речовини (медична «червона ртуть») за ціною 246 тис. євро. Повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва Зазначені 4 громадян України були затримані під час передачі цієї речовини покупцю в приміщенні одного з столичних банків.На даний час тривають слідчі дії. Вилучену речовину направлено на експертизу.Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

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