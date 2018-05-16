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У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО

У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО
У п’ятницю, 15 березня 2019, співробітниками Київської місцевої прокуратури №6, ГУ СБУ у м.Києві та Киівській області та СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві викрито групу з 4 осіб при спробі збути небезпечну хімічну речовину.

Так, у ході слідства задокументовано факт передачі за грошову винагороду 2 літри хімічної речовини (медична «червона ртуть») за ціною 246 тис. євро. Повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначені 4 громадян України були затримані під час передачі цієї речовини покупцю в приміщенні одного з столичних банків.

На даний час тривають слідчі дії. Вилучену речовину направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за 246 тисяч євро. ФОТО

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Теги: ртуть, прокуратура, затримання, Київ
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