У «Промені» тепер можна і квіти придбати, і подарунок запакувати*

Весна у «Промінь» прийшла не лише з промінчиками сонця, а й приємним ароматом квітів.У березні на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився магазин квітів «Flowers».Тут дівчатка роблять букети на замовлення, продають вже готові та просто поштучно троянди та тюльпани. Окрім того красиві відкритки та декор до подарунку.А ще, можуть одразу на місці запакувати подарунок.Тому якщо ви поблизу «Променя» і вам швиденько потрібно оформити презент та купити до нього квіти з цукерками чи тортиком, то все це тепер можна зробити і у «Промені».