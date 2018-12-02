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У «Промені» тепер можна і квіти придбати, і подарунок запакувати*

У «Промені» тепер можна і квіти придбати, і подарунок запакувати*
Весна у «Промінь» прийшла не лише з промінчиками сонця, а й приємним ароматом квітів.

У березні на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився магазин квітів «Flowers».

Тут дівчатка роблять букети на замовлення, продають вже готові та просто поштучно троянди та тюльпани. Окрім того красиві відкритки та декор до подарунку.

А ще, можуть одразу на місці запакувати подарунок.

Тому якщо ви поблизу «Променя» і вам швиденько потрібно оформити презент та купити до нього квіти з цукерками чи тортиком, то все це тепер можна зробити і у «Промені».

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Теги: Промінь, квіти, подарунок, реклама
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