У «Промені» тепер можна і квіти придбати, і подарунок запакувати*
Сьогодні, 10:44
Весна у «Промінь» прийшла не лише з промінчиками сонця, а й приємним ароматом квітів.
У березні на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився магазин квітів «Flowers».
Тут дівчатка роблять букети на замовлення, продають вже готові та просто поштучно троянди та тюльпани. Окрім того красиві відкритки та декор до подарунку.
А ще, можуть одразу на місці запакувати подарунок.
Тому якщо ви поблизу «Променя» і вам швиденько потрібно оформити презент та купити до нього квіти з цукерками чи тортиком, то все це тепер можна зробити і у «Промені».
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У березні на 1-му поверсі РЦ «Промінь» відкрився магазин квітів «Flowers».
Тут дівчатка роблять букети на замовлення, продають вже готові та просто поштучно троянди та тюльпани. Окрім того красиві відкритки та декор до подарунку.
А ще, можуть одразу на місці запакувати подарунок.
Тому якщо ви поблизу «Променя» і вам швиденько потрібно оформити презент та купити до нього квіти з цукерками чи тортиком, то все це тепер можна зробити і у «Промені».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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