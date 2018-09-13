Вибори 2019: камер спостереження на дільницях не буде

Євген Радченко на прес-конференції.



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За його словами, раніше дійсно існувала така практика, але вона виявилася неефективною.



– На це було витрачено 996 млн грн, було куплено 32 тис. з гаком програмно-апаратних комплексів…В результаті, з більш ніж 30 тис. таких комплектів було здійснено трохи більше 180 тис. заходів у систему – приблизно 7,5 раз на кожну виборчу дільницю люди заходили подивитися, – розповів Радченко.



Водночас представник ЦВК додав, що місцеві органи влади мають право встановлювати камери в своїх приміщеннях, в яких будуть виборчі дільниці, але виключно з міркувань безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Це не передбачено законом про вибори президента – пояснив заступник голови ЦВКна прес-конференції.Повідомляє Українська правда За його словами, раніше дійсно існувала така практика, але вона виявилася неефективною.– На це було витрачено 996 млн грн, було куплено 32 тис. з гаком програмно-апаратних комплексів…В результаті, з більш ніж 30 тис. таких комплектів було здійснено трохи більше 180 тис. заходів у систему – приблизно 7,5 раз на кожну виборчу дільницю люди заходили подивитися, – розповів Радченко.Водночас представник ЦВК додав, що місцеві органи влади мають право встановлювати камери в своїх приміщеннях, в яких будуть виборчі дільниці, але виключно з міркувань безпеки.

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