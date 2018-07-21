Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви





Світлини 1918 року церкви та кладовища в селі Рокитниця Ковельського району Волинської області вдалось відшукати на сайті Австрійського державного архіву. Про це пише Тетяна Яцечко-Блаженко на



З історії храму відомо, що його появу датують 1784-1789 роками. Також місцеві жителі розповідають, що церква зведена була без жодного цвяха.



У ХІХ ст. силует церкви в Рокитниці зазнав кардинальних змін. Спершу до бабинця зробили добудову двох дерев'яних симетричних дзвіниць, а потім, у 1888 році, до зашкленого ганку прибудували третю, чотириярусну дерев'яну дзвіницю.



Цю дзвіницю відновлювали протягом 2008-2011 років.









Досить цікавим є фото давнього кладовища в Рокитниці, яке також зміг сто років тому зафіксувати невідомий австрійський фотограф. Такий вигляд хрестів був типовим для того часу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Храм в Рокитниці є цінною пам'яткою архітектури для усієї Волині.Світлини 1918 року церкви та кладовища в селі Рокитниця Ковельського району Волинської області вдалось відшукати на сайті Австрійського державного архіву. Про це пишена Район.in.ua З історії храму відомо, що його появу датують 1784-1789 роками. Також місцеві жителі розповідають, що церква зведена була без жодного цвяха.У ХІХ ст. силует церкви в Рокитниці зазнав кардинальних змін. Спершу до бабинця зробили добудову двох дерев'яних симетричних дзвіниць, а потім, у 1888 році, до зашкленого ганку прибудували третю, чотириярусну дерев'яну дзвіницю.Цю дзвіницю відновлювали протягом 2008-2011 років.Досить цікавим є фото давнього кладовища в Рокитниці, яке також зміг сто років тому зафіксувати невідомий австрійський фотограф. Такий вигляд хрестів був типовим для того часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію