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Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви

Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви
Храм в Рокитниці є цінною пам'яткою архітектури для усієї Волині.

Світлини 1918 року церкви та кладовища в селі Рокитниця Ковельського району Волинської області вдалось відшукати на сайті Австрійського державного архіву. Про це пише Тетяна Яцечко-Блаженко на Район.in.ua.

З історії храму відомо, що його появу датують 1784-1789 роками. Також місцеві жителі розповідають, що церква зведена була без жодного цвяха.

У ХІХ ст. силует церкви в Рокитниці зазнав кардинальних змін. Спершу до бабинця зробили добудову двох дерев'яних симетричних дзвіниць, а потім, у 1888 році, до зашкленого ганку прибудували третю, чотириярусну дерев'яну дзвіницю.

Цю дзвіницю відновлювали протягом 2008-2011 років.

Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви

Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви

Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви

Досить цікавим є фото давнього кладовища в Рокитниці, яке також зміг сто років тому зафіксувати невідомий австрійський фотограф. Такий вигляд хрестів був типовим для того часу.
Збудована без жодного цвяха: у мережі опублікували ретросвітлини волинської церкви




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Теги: Рокитниця, церква, історія, кладовище
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