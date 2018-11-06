Стартувало пробне ЗНО з української мови





Про це повідомляє



Скориставшись сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».



Щоб здійснити вхід до Сервісу, потрібно:



- увести логін (персональний код) і пароль (пін-код) доступу до особистого кабінету учасника пробного ЗНО;



- вибрати назву регіонального центру оцінювання якості освіти, на сайті якого Ви реєструвалися для участі в пробному ЗНО;



- натиснути кнопку «Заповнити бланк А» в особистому кабінеті;



- заповнити бланк А, перенісши до електронної форми відповіді, надані в бланку відповідей під час проходження пробного ЗНО;



- ознайомитися зі Схемою нарахування балів за виконання сертифікаційної роботи, розміщеною в інформаційному бюлетені, наданого учасникам пробного ЗНО у паперовому або електронному форматі;



- самостійно визначити орієнтовну кількість балів за виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю;



- зазначити встановлений бал за результатами власного оцінювання, натиснувши кнопку «Заповнити бланк Б».



Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 22 березня 2019 року.



Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 16-го по 18-те березня учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають змогу перевірити свої знання з української мови та літератури.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти Скориставшись сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».Щоб здійснити вхід до Сервісу, потрібно:- увести логін (персональний код) і пароль (пін-код) доступу до особистого кабінету учасника пробного ЗНО;- вибрати назву регіонального центру оцінювання якості освіти, на сайті якого Ви реєструвалися для участі в пробному ЗНО;- натиснути кнопку «Заповнити бланк А» в особистому кабінеті;- заповнити бланк А, перенісши до електронної форми відповіді, надані в бланку відповідей під час проходження пробного ЗНО;- ознайомитися зі Схемою нарахування балів за виконання сертифікаційної роботи, розміщеною в інформаційному бюлетені, наданого учасникам пробного ЗНО у паперовому або електронному форматі;- самостійно визначити орієнтовну кількість балів за виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю;- зазначити встановлений бал за результатами власного оцінювання, натиснувши кнопку «Заповнити бланк Б».Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 22 березня 2019 року.Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.

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