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Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО

Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО
Канадські парламентарі та урядовці вбралися в український національний одяг.

Як передає кореспондент Укрінформу, вишиванку одягли п’ятеро федеральних міністрів та глава уряду Джастін Трюдо.

Міністр у справах ветеранів Кент Хер у вишиваній сорочці відповідав на запитання опозиції під час години запитань до уряду у парламенті, що транслювалося на всю країну. За словами депутата Бориса Вжисневського, це стало першим подібним випадком в історії Канади. Окрім міністрів, в український одяг вбралися кілька десятків депутатів від різних партій. У вишиванках вони були присутніми і на засіданні парламенту.

Після засідання міністр міжнародної торгівлі Христя Фріланд, міністр працевлаштування, розвитку трудових ресурсів та праці Марі Анн Мигайчук, міністр громадської безпеки Ральф Гудейл та міністр у справах ветеранів Кент Хер разом із десятком депутатів від Ліберальної партії у вишиванках виконали куплети з української пісні «Взяв би я бандуру».

Відео дійства опублікували на сторінці спільноти Россия24: “Це не парламент Канади! Це якест гніздо бандерівщини” – йдеться у повідомленні.


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Теги: парламент, Канада, вишиванка, санкції
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