Парламент Канади приймає санкції проти Кремля у вишиванках. ВІДЕО





Як передає кореспондент Джастін Трюдо.



Міністр у справах ветеранів Кент Хер у вишиваній сорочці відповідав на запитання опозиції під час години запитань до уряду у парламенті, що транслювалося на всю країну. За словами депутата Бориса Вжисневського, це стало першим подібним випадком в історії Канади. Окрім міністрів, в український одяг вбралися кілька десятків депутатів від різних партій. У вишиванках вони були присутніми і на засіданні парламенту.



Після засідання міністр міжнародної торгівлі Христя Фріланд, міністр працевлаштування, розвитку трудових ресурсів та праці Марі Анн Мигайчук, міністр громадської безпеки Ральф Гудейл та міністр у справах ветеранів Кент Хер разом із десятком депутатів від Ліберальної партії у вишиванках виконали куплети з української пісні «Взяв би я бандуру».



Відео дійства опублікували на сторінці спільноти Россия24: “Це не парламент Канади! Це якест гніздо бандерівщини” – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Канадські парламентарі та урядовці вбралися в український національний одяг.Як передає кореспондент Укрінформу , вишиванку одягли п’ятеро федеральних міністрів та глава урядуМіністр у справах ветераніву вишиваній сорочці відповідав на запитання опозиції під час години запитань до уряду у парламенті, що транслювалося на всю країну. За словами депутата, це стало першим подібним випадком в історії Канади. Окрім міністрів, в український одяг вбралися кілька десятків депутатів від різних партій. У вишиванках вони були присутніми і на засіданні парламенту.Після засідання міністр міжнародної торгівлі, міністр працевлаштування, розвитку трудових ресурсів та праці Марі, міністр громадської безпекита міністр у справах ветеранівразом із десятком депутатів від Ліберальної партії у вишиванках виконали куплети з української пісні «Взяв би я бандуру».Відео дійства опублікували на сторінці спільноти Россия24: “Це не парламент Канади! Це якест гніздо бандерівщини” – йдеться у повідомленні.

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