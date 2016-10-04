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Можуть поскаржитись на рейдерство: на Волині запрацювала «гаряча лінія» для аграріїв

Можуть поскаржитись на рейдерство: на Волині запрацювала «гаряча лінія» для аграріїв
У Волинській області працює оперативний штаб з протидії рейдерству в аграрному секторі.

Про це пише Район.Бізнес.

У разі рейдерських спроб захоплення вашої землі чи урожаю, можна звернутися за телефонами гарячої лінії оперативного штабу із забезпечення прав та свобод землевласників та землекористувачів та їх майнових прав на посіви:

(066)289-90-45, (0332)78-47-90 – Головне територіальне управління юстиції у Волинській області;

(0332)24-99-96 – департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації.

До складу оперативного штабу входять перший заступник голови обласної адміністрації, керівники департаменту агропромислового розвитку, головного територіального управління юстиції в області, управління Служби безпеки України в області, головного управління Національної поліції в області, головного управління ДФС в області, головного управління Держгеокадастру в області.

Для забезпечення співпраці з громадськістю до складу оперативного штабу також включено виконавчого директора громадської спілки «СПАС» (Самоврядна перша аграрна спілка), членами якої є найпотужніші агровиробники області.

На засіданнях аграрного штабу оперативно розглядають питання щодо стану реагування державних органів на випадки порушень прав землевласників і землекористувачів, сприяння захисту їх майнових прав та вжиття превентивних заходів протидії ймовірним рейдерським атакам, а також заяви щодо захисту порушених майнових прав у сфері земельних відносин, що надходять від громадян та юридичних осіб.

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Теги: аграрії, рейдерство, гаряча лінія, штаб
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