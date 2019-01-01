У французькому аеропорту автомобілі паркуватимуть роботи. ВІДЕО





Сервіс Stanley Robotics буде запущений в Міжнародному аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері в найближчі тижні, повідомляє VINCI Airports. Система працює так: клієнти паркують свої машини в спеціальному ангарі; автомобілі скануються, а потім один із роботів (їх називають Stan) сам «забирає» машину і паркує її в потрібному місці, – повідомляє



Чотири таких роботи зможуть обслуговувати до 200 машин в день. За словами розробників, системі вдається використовувати паркувальний простір набагато ефективніше, ніж людям. Почасти це пов’язано з тим, що автономні роботи акуратніше паркують автомобілі.



Крім того, система відстежує, коли клієнти повернуться з подорожі. Образно кажучи, знаючи, що власники тієї чи іншої машини повернуться ще не скоро, робот може «закрити» її низкою інших автомобілів; але до повернення клієнтів робот обов’язково звільнить потрібний автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Stanley Robotics запустить масштабний тестовий сервіс в одному з французьких аеропортів, який передбачає роботу кількох роботів для автоматичного паркування автомобілів клієнтів аеропорту.Сервіс Stanley Robotics буде запущений в Міжнародному аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері в найближчі тижні, повідомляє VINCI Airports. Система працює так: клієнти паркують свої машини в спеціальному ангарі; автомобілі скануються, а потім один із роботів (їх називають Stan) сам «забирає» машину і паркує її в потрібному місці, – повідомляє "БУГ" з посиланням на видання Популярная механика Чотири таких роботи зможуть обслуговувати до 200 машин в день. За словами розробників, системі вдається використовувати паркувальний простір набагато ефективніше, ніж людям. Почасти це пов’язано з тим, що автономні роботи акуратніше паркують автомобілі.Крім того, система відстежує, коли клієнти повернуться з подорожі. Образно кажучи, знаючи, що власники тієї чи іншої машини повернуться ще не скоро, робот може «закрити» її низкою інших автомобілів; але до повернення клієнтів робот обов’язково звільнить потрібний автомобіль.

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