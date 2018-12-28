Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО





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П'ять нирок знову почнуть функціонувати, а 5 щасливих пацієнтів позбавляться від страждань, спричинених величезними каменями. Рекордсменом став величезний кораловидний камінь правої нирки (на фото). Технічно надзвичайно складний випадок.





- Якщо ви досі не наважуєтесь на таку операцію, або ж вам пропонують величезний розріз, замість маленької дірочки, щоб дістати камінь із нирки, не зважайте. Ми допоможемо вам вирішити цю проблему, - кажуть ковельські лікарі.





Це одні з технічно найскладніших операцій в урології, завдяки чому пацієнти мають можливість позбавитися каменів нирок великих розмірів через малий розріз в поперековій ділянці спини. Перкутанна нефролітотрипсія дозволяє видалити камінь за допомогою ендоскопу проведеного через прокол на шкірі безпосередньо в нирку.





Центр ендоурології на базі урологічного відділення в Ковелі повністю укомплектований ендоскопічним обладнанням Karl Storz (Німеччина) для проведення повного спектру малоінвазивних урологічних втручань.





Окрему подяку медики висловлюють завідуючому відділення урології Львівської обласної клінічної лікарні Шереметі Роману Зіновійовичу за допомогу в проведенні операцій.





Довідково:

Роман Шеремета - кандидат медичних наук, уролог вищої категорії, написав понад 100 наукових робіт, 2 монографії, 2 підручники по спеціальності «Урологія», отримав нагороду польського урологічного товариства, почесні грамоти міністерства охорони здоров’я України, Президії академії медичних наук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 березня в Центрі ендоурології Ковельського МТМО проведено 5 операцій PCNL (перкутанна нефролітотрипсія).Повідомляє КовельPost П'ять нирок знову почнуть функціонувати, а 5 щасливих пацієнтів позбавляться від страждань, спричинених величезними каменями. Рекордсменом став величезний кораловидний камінь правої нирки (на фото). Технічно надзвичайно складний випадок.- Якщо ви досі не наважуєтесь на таку операцію, або ж вам пропонують величезний розріз, замість маленької дірочки, щоб дістати камінь із нирки, не зважайте. Ми допоможемо вам вирішити цю проблему, - кажуть ковельські лікарі.Це одні з технічно найскладніших операцій в урології, завдяки чому пацієнти мають можливість позбавитися каменів нирок великих розмірів через малий розріз в поперековій ділянці спини. Перкутанна нефролітотрипсія дозволяє видалити камінь за допомогою ендоскопу проведеного через прокол на шкірі безпосередньо в нирку.Центр ендоурології на базі урологічного відділення в Ковелі повністю укомплектований ендоскопічним обладнанням Karl Storz (Німеччина) для проведення повного спектру малоінвазивних урологічних втручань.Окрему подяку медики висловлюють завідуючому відділення урології Львівської обласної клінічної лікарніза допомогу в проведенні операцій.Довідково:Роман Шеремета - кандидат медичних наук, уролог вищої категорії, написав понад 100 наукових робіт, 2 монографії, 2 підручники по спеціальності «Урологія», отримав нагороду польського урологічного товариства, почесні грамоти міністерства охорони здоров’я України, Президії академії медичних наук.

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