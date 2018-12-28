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Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО

Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО
15 березня в Центрі ендоурології Ковельського МТМО проведено 5 операцій PCNL (перкутанна нефролітотрипсія).

Повідомляє КовельPost.

П'ять нирок знову почнуть функціонувати, а 5 щасливих пацієнтів позбавляться від страждань, спричинених величезними каменями. Рекордсменом став величезний кораловидний камінь правої нирки (на фото). Технічно надзвичайно складний випадок.
Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО


- Якщо ви досі не наважуєтесь на таку операцію, або ж вам пропонують величезний розріз, замість маленької дірочки, щоб дістати камінь із нирки, не зважайте. Ми допоможемо вам вирішити цю проблему, - кажуть ковельські лікарі.
Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО


Це одні з технічно найскладніших операцій в урології, завдяки чому пацієнти мають можливість позбавитися каменів нирок великих розмірів через малий розріз в поперековій ділянці спини. Перкутанна нефролітотрипсія дозволяє видалити камінь за допомогою ендоскопу проведеного через прокол на шкірі безпосередньо в нирку.
Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО


Центр ендоурології на базі урологічного відділення в Ковелі повністю укомплектований ендоскопічним обладнанням Karl Storz (Німеччина) для проведення повного спектру малоінвазивних урологічних втручань.
Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО


Окрему подяку медики висловлюють завідуючому відділення урології Львівської обласної клінічної лікарні Шереметі Роману Зіновійовичу за допомогу в проведенні операцій.
Волинські медики провели п'ять технічно найскладніших операцій в урології. ФОТО


Довідково:
Роман Шеремета - кандидат медичних наук, уролог вищої категорії, написав понад 100 наукових робіт, 2 монографії, 2 підручники по спеціальності «Урологія», отримав нагороду польського урологічного товариства, почесні грамоти міністерства охорони здоров’я України, Президії академії медичних наук.

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Теги: Ковельське МТМО, операція, нирка, камінь
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