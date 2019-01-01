Відійшов у вічність керівник оркестру Волинського народного хору
Сьогодні, 09:48
В суботу, 16 березня, раптово помер керівник оркестру Волинського народного хору Ростислав П'ятачук.
Про це у facebook керівник Волинського хору Олександр Стадник.
"Сьогодні ввечері раптово перестало битися серце незмінного керівника оркестру Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ростислава Максимовича П'ятачука.
Світла пам'ять світлій людині і неперевершеному Майстру.
Ми осиротіли без тебе, друже...", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook керівник Волинського хору Олександр Стадник.
"Сьогодні ввечері раптово перестало битися серце незмінного керівника оркестру Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ростислава Максимовича П'ятачука.
Світла пам'ять світлій людині і неперевершеному Майстру.
Ми осиротіли без тебе, друже...", - йдеться в дописі.
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