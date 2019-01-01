Відійшов у вічність керівник оркестру Волинського народного хору

Ростислав П'ятачук.



Про це у Олександр Стадник.



"Сьогодні ввечері раптово перестало битися серце незмінного керівника оркестру Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ростислава Максимовича П'ятачука.



Світла пам'ять світлій людині і неперевершеному Майстру.

Ми осиротіли без тебе, друже...", - йдеться в дописі.

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