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Відійшов у вічність керівник оркестру Волинського народного хору

Відійшов у вічність керівник оркестру Волинського народного хору
В суботу, 16 березня, раптово помер керівник оркестру Волинського народного хору Ростислав П'ятачук.

Про це у facebook керівник Волинського хору Олександр Стадник.

"Сьогодні ввечері раптово перестало битися серце незмінного керівника оркестру Волинського народного хору, заслуженого артиста України Ростислава Максимовича П'ятачука.

Світла пам'ять світлій людині і неперевершеному Майстру.
Ми осиротіли без тебе, друже...", - йдеться в дописі.

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Теги: Ростислав П'ятачук, смерть, народний хор, оркестр
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