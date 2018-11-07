Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО





Про це у Наталія Петрик-Міщук.



"Юні природолюби разом з працівниками ДП Любешівагроліс висадили пухнасті сажанці сосни та молоді пагони берези на площі близько 1га, які через декілька років проростуть могутніми лісами, які радуватимуть не одне покоління українців", - йдеться в дописі.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гімназії села В’язівне, Любешівського району, започаткували акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках».Про це у facebook повідомляє вчителька"Юні природолюби разом з працівниками ДП Любешівагроліс висадили пухнасті сажанці сосни та молоді пагони берези на площі близько 1га, які через декілька років проростуть могутніми лісами, які радуватимуть не одне покоління українців", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію