Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 11:26
У гімназії села В’язівне, Любешівського району, започаткували акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках».
Про це у facebook повідомляє вчителька Наталія Петрик-Міщук.
"Юні природолюби разом з працівниками ДП Любешівагроліс висадили пухнасті сажанці сосни та молоді пагони берези на площі близько 1га, які через декілька років проростуть могутніми лісами, які радуватимуть не одне покоління українців", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook повідомляє вчителька Наталія Петрик-Міщук.
"Юні природолюби разом з працівниками ДП Любешівагроліс висадили пухнасті сажанці сосни та молоді пагони берези на площі близько 1га, які через декілька років проростуть могутніми лісами, які радуватимуть не одне покоління українців", - йдеться в дописі.
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