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Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
У гімназії села В’язівне, Любешівського району, започаткували акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках».

Про це у facebook повідомляє вчителька Наталія Петрик-Міщук.

"Юні природолюби разом з працівниками ДП Любешівагроліс висадили пухнасті сажанці сосни та молоді пагони берези на площі близько 1га, які через декілька років проростуть могутніми лісами, які радуватимуть не одне покоління українців", - йдеться в дописі.

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО

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Теги: ліс, школярі, акція, дерева, розсада
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