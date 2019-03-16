У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка





Про це повідомляють у



ДТП сталася іще 8 березня, після чого потерпілого у важкому стані доставили в Харківську міську клінічну лікарню. Він помер 14 березня.



За кермом автомобіля, який збив чоловіка, перебувала співробітниця одного з відділів ГУНП у Харківській області.



Дані про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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