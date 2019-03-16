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У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка

У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
У Харкові поліцейська на автомобілі Toyota здійснила смертельний наїзд на 65-річного чоловіка на пішохідному переході.

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

ДТП сталася іще 8 березня, після чого потерпілого у важкому стані доставили в Харківську міську клінічну лікарню. Він помер 14 березня.

За кермом автомобіля, який збив чоловіка, перебувала співробітниця одного з відділів ГУНП у Харківській області.

Дані про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Теги: аварія, Харків, пішохідний перехід, поліція
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