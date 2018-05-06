вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься

Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Спортивний клуб «Ковель» продовжує забезпечувати українцям змістовне дозвілля. 1 червня у Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство «VIII-th Kovel Half Marathon» та ХІV-ий Ковельський міжнародний пробіг з нагоди всесвітнього Дня захисту дітей.

Раніше, до слова, захід постійно відбувався у перші вихідні травня, - пише ПроКовель.

Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники міжнародного змагання отримають нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії. Незмінний генеральний спонсор змагань - компанія «Юкон».

Реєстрація – триває.
З нагоди 15-ї річниці з дня проведення першого Ковельського пробігу, організатори змагань започаткували додатковий пробіг «Ковельська 15». Це дасть можливість початківцям наблизитися до мети пробігти пів марафон (21 км), або ж здобути перший результат на дистанції 15 км! До слова, реєстрацію на забіг цієї дистанції відкриють у квітні.

Загалом, відбудуться забіги на такі дистанції :

21 кілометр («VIII-th Kovel Half Marathon»);

20 км (перегони на лижеролерах);

7,7 км («ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей»);

6,7 км (перегони для дітей на ролерах);

6,7 км (заїзд спортсменів з інвалідністю на візках)

15 км – («Ковельська 15»);

500 м – пробіг мам із візочками;

200 м – 1600 м дитячі пробіги «День захисту Дітей»

200 м – пробіг дітей з інвалідністю;

200 м – «Сімений забіг».

Естафети:

«Півмарафон» 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км;

«Тато, Мама, Я» 3х500 м.

Учасники, які подолають дистанцію, отримають медаль з унікальним дизайном, диплом учасника та можливість виграти цінні подарунки під час розіграшу призів, а переможці різних дистанцій за зайняті 1-3 місця отримають ще й фінансові винагороди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, півмарафон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 12:36
Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Сьогодні, 12:22
Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Сьогодні, 11:54
Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Німеччина передала Україні унікальний для історії ПЦУ документ
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Як у Ковелі бігали мами з візочками. ФОТО Як у Ковелі бігали мами з візочками. ФОТО
06 травень, 2018, 12:36
У Ковелі стартував Чемпіонат України з півмарафону. ФОТО У Ковелі стартував Чемпіонат України з півмарафону. ФОТО
06 травень, 2018, 11:10
У Ковелі на півмарафоні призовий фонд – 120 тисяч гривень У Ковелі на півмарафоні призовий фонд – 120 тисяч гривень
04 травень, 2018, 13:07
У Ковелі на півмарафоні безкоштовно роздаватимуть телевізори У Ковелі на півмарафоні безкоштовно роздаватимуть телевізори
03 травень, 2018, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 12:36
 0
Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Сьогодні, 12:22
 0
Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Сьогодні, 11:54
 0
Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8