Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Сьогодні, 11:54
Спортивний клуб «Ковель» продовжує забезпечувати українцям змістовне дозвілля. 1 червня у Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство «VIII-th Kovel Half Marathon» та ХІV-ий Ковельський міжнародний пробіг з нагоди всесвітнього Дня захисту дітей.
Раніше, до слова, захід постійно відбувався у перші вихідні травня, - пише ПроКовель.
Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники міжнародного змагання отримають нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії. Незмінний генеральний спонсор змагань - компанія «Юкон».
Реєстрація – триває.
З нагоди 15-ї річниці з дня проведення першого Ковельського пробігу, організатори змагань започаткували додатковий пробіг «Ковельська 15». Це дасть можливість початківцям наблизитися до мети пробігти пів марафон (21 км), або ж здобути перший результат на дистанції 15 км! До слова, реєстрацію на забіг цієї дистанції відкриють у квітні.
Загалом, відбудуться забіги на такі дистанції :
21 кілометр («VIII-th Kovel Half Marathon»);
20 км (перегони на лижеролерах);
7,7 км («ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей»);
6,7 км (перегони для дітей на ролерах);
6,7 км (заїзд спортсменів з інвалідністю на візках)
15 км – («Ковельська 15»);
500 м – пробіг мам із візочками;
200 м – 1600 м дитячі пробіги «День захисту Дітей»
200 м – пробіг дітей з інвалідністю;
200 м – «Сімений забіг».
Естафети:
«Півмарафон» 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км;
«Тато, Мама, Я» 3х500 м.
Учасники, які подолають дистанцію, отримають медаль з унікальним дизайном, диплом учасника та можливість виграти цінні подарунки під час розіграшу призів, а переможці різних дистанцій за зайняті 1-3 місця отримають ще й фінансові винагороди.
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Раніше, до слова, захід постійно відбувався у перші вихідні травня, - пише ПроКовель.
Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники міжнародного змагання отримають нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії. Незмінний генеральний спонсор змагань - компанія «Юкон».
Реєстрація – триває.
З нагоди 15-ї річниці з дня проведення першого Ковельського пробігу, організатори змагань започаткували додатковий пробіг «Ковельська 15». Це дасть можливість початківцям наблизитися до мети пробігти пів марафон (21 км), або ж здобути перший результат на дистанції 15 км! До слова, реєстрацію на забіг цієї дистанції відкриють у квітні.
Загалом, відбудуться забіги на такі дистанції :
21 кілометр («VIII-th Kovel Half Marathon»);
20 км (перегони на лижеролерах);
7,7 км («ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей»);
6,7 км (перегони для дітей на ролерах);
6,7 км (заїзд спортсменів з інвалідністю на візках)
15 км – («Ковельська 15»);
500 м – пробіг мам із візочками;
200 м – 1600 м дитячі пробіги «День захисту Дітей»
200 м – пробіг дітей з інвалідністю;
200 м – «Сімений забіг».
Естафети:
«Півмарафон» 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км;
«Тато, Мама, Я» 3х500 м.
Учасники, які подолають дистанцію, отримають медаль з унікальним дизайном, диплом учасника та можливість виграти цінні подарунки під час розіграшу призів, а переможці різних дистанцій за зайняті 1-3 місця отримають ще й фінансові винагороди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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