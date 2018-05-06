Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься





Раніше, до слова, захід постійно відбувався у перші вихідні травня, - пише



Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники міжнародного змагання отримають нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії. Незмінний генеральний спонсор змагань - компанія «Юкон».



Реєстрація – триває.



З нагоди 15-ї річниці з дня проведення першого Ковельського пробігу, організатори змагань започаткували додатковий пробіг «Ковельська 15». Це дасть можливість початківцям наблизитися до мети пробігти пів марафон (21 км), або ж здобути перший результат на дистанції 15 км! До слова, реєстрацію на забіг цієї дистанції відкриють у квітні.



Загалом, відбудуться забіги на такі дистанції :



21 кілометр («VIII-th Kovel Half Marathon»);



20 км (перегони на лижеролерах);



7,7 км («ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей»);



6,7 км (перегони для дітей на ролерах);



6,7 км (заїзд спортсменів з інвалідністю на візках)



15 км – («Ковельська 15»);



500 м – пробіг мам із візочками;



200 м – 1600 м дитячі пробіги «День захисту Дітей»



200 м – пробіг дітей з інвалідністю;



200 м – «Сімений забіг».



Естафети:



«Півмарафон» 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км;



«Тато, Мама, Я» 3х500 м.



Учасники, які подолають дистанцію, отримають медаль з унікальним дизайном, диплом учасника та можливість виграти цінні подарунки під час розіграшу призів, а переможці різних дистанцій за зайняті 1-3 місця отримають ще й фінансові винагороди.

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