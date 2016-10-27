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Волинян просять оцінити роботу суду

Волинян просять оцінити роботу суду
З 15 березня 2019 до 15 травня 2019 року проходитиме анонімне опитування відвідувачів Апеляційного суду Волинської області щодо рівня задоволеності отриманих судових послуг учасниками проваджень.

Про це прес-служба Волинського апеляційного суду.

"Проведення опитування сприятиме визначенню рівня задоволеності отриманих судових послуг учасниками проваджень, оскільки саме вони мають практичний досвід взаємодії з судом, у т.ч. участі у судових процесах.

Нас, працівників суду, цікавить саме ВАША об’єктивна оцінка роботи суду та рекомендації для її покращення.

Прес-секретар Волинського апеляційного суду Іванна Ярема 14 березня ц.р. взяла участь у тренінгу з метою реалізації проекту опитування учасників судових проваджень для покращення діяльності суду. Треніг проходив на базі Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Запрошуємо учасників судових процесів та інших відвідувачів суду взяти участь в анонімному опитуванні, яке проходитиме з 15 березня 2019 до 15 травня 2019 року на першому поверсі приміщення Волинського апеляційного суду за адресою: вул..Червоного Хреста, 10", - йдеться в повідомленні.

Довідково:
Проект «Покращення якості роботи судів Хмельницької, Вінницької та Волинської областей через проведення опитувань учасників судових проваджень з використанням методології карток громадянського звітування (КГЗ)», організований Благодійною організацією «Всеукраїнська коаліція надання правової допомоги» за сприяння програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя»


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Теги: апеляційний суд, опитування, робота
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