Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА





Нагадаємо, захід проходив за підтримки голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Аби позмагатися, до Луцька завітали 320 спортсменів із 22-х областей України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.



Волинську область представляли 52 учасника, які є вихованцями спортивних клубів: «Воїн», «Прайд», «Магістр» та «Легіон».



Результати спорстменів збірної Волині:

І місце: Вадим Ковальський (Воїн), Максим Чайковський (Воїн), Юрій Пасич (Воїн), Ярослав Новосад (Воїн), Філонюк Захар (Прайд), Владислав Кесарелі (Прайд), Ілля Соломінський (Прайд).



ІІ місце: Богдан Лобудяк (Воїн), Коливанюк (Прайд), Петренко (Інсайт), Олександр Митрофанюк (Воїн), Остап Михальчук (Магістр).



ІІІ місце: Павло Ворошило (Прайд), Іван Бортніков (Прайд), Артур Фидрик (Прайд), Назар Юскевич (Воїн), Гончарук (Магістр), Ярмолюк (Магістр), Віктор Кравчук (Магістр), Дмитро Корж (Воїн).



Вітаємо спортсменів зі здобутками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська збірна в командному заліку зайняла І місце на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувся учора, 16 березня 2019 року, в місці Луцьку. Друге посіла команда Черкаської області, третє – Вінницької.Нагадаємо, захід проходив за підтримки голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Аби позмагатися, до Луцька завітали 320 спортсменів із 22-х областей України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Волинську область представляли 52 учасника, які є вихованцями спортивних клубів: «Воїн», «Прайд», «Магістр» та «Легіон».Результати спорстменів збірної Волині:І місце:(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Прайд),(Прайд),(Прайд).ІІ місце:(Воїн),(Прайд),(Інсайт),(Воїн),(Магістр).ІІІ місце:(Прайд),(Прайд),(Прайд),(Воїн),(Магістр),(Магістр),(Магістр),(Воїн).Вітаємо спортсменів зі здобутками.

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