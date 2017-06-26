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Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА

Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА
Волинська збірна в командному заліку зайняла І місце на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувся учора, 16 березня 2019 року, в місці Луцьку. Друге посіла команда Черкаської області, третє – Вінницької.

Нагадаємо, захід проходив за підтримки голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Аби позмагатися, до Луцька завітали 320 спортсменів із 22-х областей України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Волинську область представляли 52 учасника, які є вихованцями спортивних клубів: «Воїн», «Прайд», «Магістр» та «Легіон».

Результати спорстменів збірної Волині:
І місце: Вадим Ковальський (Воїн), Максим Чайковський (Воїн), Юрій Пасич (Воїн), Ярослав Новосад (Воїн), Філонюк Захар (Прайд), Владислав Кесарелі (Прайд), Ілля Соломінський (Прайд).

ІІ місце: Богдан Лобудяк (Воїн), Коливанюк (Прайд), Петренко (Інсайт), Олександр Митрофанюк (Воїн), Остап Михальчук (Магістр).

ІІІ місце: Павло Ворошило (Прайд), Іван Бортніков (Прайд), Артур Фидрик (Прайд), Назар Юскевич (Воїн), Гончарук (Магістр), Ярмолюк (Магістр), Віктор Кравчук (Магістр), Дмитро Корж (Воїн).

Вітаємо спортсменів зі здобутками.

Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА

Волиняни – перші на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА

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Теги: ММА, чемпіонат, змішані єдиноборства
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