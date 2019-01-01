На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода





Про це повідомляє відділ комунікації



Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Константинівка, керуючи автомобілем "Kia Magentis", скоїв наїзд на 34-річного сарненчанина, який, зі слів водія, перебував на проїзній частині.



Кермувальник з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Втім, травми пішохода виявилися несумісні з життям, він помер на місці пригоди.





За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Відповідно до медичного освідування водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту.



У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 16 березня, о 21:30 у Сарнах вулиці Вишнева трапилася автопригода. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Константинівка, керуючи автомобілем "Kia Magentis", скоїв наїзд на 34-річного сарненчанина, який, зі слів водія, перебував на проїзній частині.Кермувальник з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Втім, травми пішохода виявилися несумісні з життям, він помер на місці пригоди.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Відповідно до медичного освідування водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту.У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

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