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На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода

На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода
Вчора, 16 березня, о 21:30 у Сарнах вулиці Вишнева трапилася автопригода. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Константинівка, керуючи автомобілем "Kia Magentis", скоїв наїзд на 34-річного сарненчанина, який, зі слів водія, перебував на проїзній частині.

Кермувальник з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Втім, травми пішохода виявилися несумісні з життям, він помер на місці пригоди.
На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода


За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Відповідно до медичного освідування водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Теги: аварія, легковик, пішохід, Рівненщина
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