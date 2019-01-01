На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода
Сьогодні, 14:08
Вчора, 16 березня, о 21:30 у Сарнах вулиці Вишнева трапилася автопригода. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Константинівка, керуючи автомобілем "Kia Magentis", скоїв наїзд на 34-річного сарненчанина, який, зі слів водія, перебував на проїзній частині.
Кермувальник з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Втім, травми пішохода виявилися несумісні з життям, він помер на місці пригоди.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відповідно до медичного освідування водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Константинівка, керуючи автомобілем "Kia Magentis", скоїв наїзд на 34-річного сарненчанина, який, зі слів водія, перебував на проїзній частині.
Кермувальник з місця пригоди не тікав та одразу викликав швидку медичну допомогу. Втім, травми пішохода виявилися несумісні з життям, він помер на місці пригоди.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відповідно до медичного освідування водій був тверезим. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Вирішується питання про накладення на нього арешту.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині легковик на смерть збив пішохода
Сьогодні, 14:08
Ковельські педагоги стажувались у Варшаві. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Лучани вийшли на весняну руханку. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 12:36