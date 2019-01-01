У громаді на Волині, де люди тричі підтримали перехід до ПЦУ, не вщухає церковний конфлікт. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
У неділю, 17-го березня, у селі Сусваль Володимир-Волинського району під церквою знову зібралися прихильники ПЦУ. В цей час у храмі відбувалася недільна служба, яку проводив отець Богдан Гнатюк (УПЦ).
До храму також зранку з’їхалося багато людей на автомобілях. Мешканці села Сусваль розповідають, що ці люди немісцеві. Повідомляє "БУГ".
На запитання журналістів БУГу вони підтвердили, що приїхали підтримати священиків та прихожан УПЦ.
Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.
Люди не захотіли пускати на територію церкви невідомих, котрі приїхали на підтримку УПЦ. Раніше 4 березня на наступний день після загальносільських зборів, релігійна громада села офіційно приєдналася до ПЦУ. На сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ дії прихильників ПЦУ назвали провокаційними і зазначили, що храм належить УПЦ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
До слова громада села тричі проголосувала за перехід до ПЦУ.
Журналісти “БУГу” були на місці події 17-березня і поспілкувалися зі всіма сторонами конфлікту.
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До храму також зранку з’їхалося багато людей на автомобілях. Мешканці села Сусваль розповідають, що ці люди немісцеві. Повідомляє "БУГ".
На запитання журналістів БУГу вони підтвердили, що приїхали підтримати священиків та прихожан УПЦ.
Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.
Люди не захотіли пускати на територію церкви невідомих, котрі приїхали на підтримку УПЦ. Раніше 4 березня на наступний день після загальносільських зборів, релігійна громада села офіційно приєдналася до ПЦУ. На сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ дії прихильників ПЦУ назвали провокаційними і зазначили, що храм належить УПЦ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
До слова громада села тричі проголосувала за перехід до ПЦУ.
Журналісти “БУГу” були на місці події 17-березня і поспілкувалися зі всіма сторонами конфлікту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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