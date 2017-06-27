Сам собі господар: у селі на Волині люди облаштовують рекреаційну зону зі ставком





Про це у Роман Троцюк.



"Одним з важливих елементів нашого життя є відпочинок. Впродовж більше ніж 20 років в селі Дубове відсутня рекреаційна зона для загального користування.



В кінці 2016 року (після створення об’єднаної громади) виникла ідея створити водойму, яка б слугувала як пожежна водойма, рекреаційна зона та водойма для риболовлі. Протягом 2017 – 2018 років за благодійні кошти була викопана водойма розміром 40х60 метрів.



Дякую всім хто долучився до цієї доброї справи, але настав час довести справу до логічного завершення. Звісно ми могли б спробувати реалізувати даний проект на свій розсуд, але важливо щоб були враховані побажання великої кількості жителів села Дубове.



Час спливає дуже швидко, за декілька місяців настане сезон літнього відпочину, і важливо щоб до цього часу була створена відповідна інфраструктура.



Пропоную створити робочу групу для напрацювання та реалізації проекту зони відпочинку. Робоча група буде створена з енергійних та небайдужих жителів громади.



Запрошую Вас приєднатися до групи, яку збираємо в середу 20 березня в приміщенні сільської ради о 18 годині. Тільки разом ми зможемо створити "Громаду комфортного проживання" для наших жителів", - зазначив Роман Троцюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканців села Дубове запрошують взяти участь в напрацюванні та реалізації проекту з облаштування зони відпочинку.Про це у Facebook повідомляє голова Дубівської ОТГ"Одним з важливих елементів нашого життя є відпочинок. Впродовж більше ніж 20 років в селі Дубове відсутня рекреаційна зона для загального користування.В кінці 2016 року (після створення об’єднаної громади) виникла ідея створити водойму, яка б слугувала як пожежна водойма, рекреаційна зона та водойма для риболовлі. Протягом 2017 – 2018 років за благодійні кошти була викопана водойма розміром 40х60 метрів.Дякую всім хто долучився до цієї доброї справи, але настав час довести справу до логічного завершення. Звісно ми могли б спробувати реалізувати даний проект на свій розсуд, але важливо щоб були враховані побажання великої кількості жителів села Дубове.Час спливає дуже швидко, за декілька місяців настане сезон літнього відпочину, і важливо щоб до цього часу була створена відповідна інфраструктура.Пропоную створити робочу групу для напрацювання та реалізації проекту зони відпочинку. Робоча група буде створена з енергійних та небайдужих жителів громади.Запрошую Вас приєднатися до групи, яку збираємо в середу 20 березня в приміщенні сільської ради о 18 годині. Тільки разом ми зможемо створити "Громаду комфортного проживання" для наших жителів", - зазначив Роман Троцюк.

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