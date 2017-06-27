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Сам собі господар: у селі на Волині люди облаштовують рекреаційну зону зі ставком

Сам собі господар: у селі на Волині люди облаштовують рекреаційну зону зі ставком
Мешканців села Дубове запрошують взяти участь в напрацюванні та реалізації проекту з облаштування зони відпочинку.

Про це у Facebook повідомляє голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.

"Одним з важливих елементів нашого життя є відпочинок. Впродовж більше ніж 20 років в селі Дубове відсутня рекреаційна зона для загального користування.

В кінці 2016 року (після створення об’єднаної громади) виникла ідея створити водойму, яка б слугувала як пожежна водойма, рекреаційна зона та водойма для риболовлі. Протягом 2017 – 2018 років за благодійні кошти була викопана водойма розміром 40х60 метрів.

Дякую всім хто долучився до цієї доброї справи, але настав час довести справу до логічного завершення. Звісно ми могли б спробувати реалізувати даний проект на свій розсуд, але важливо щоб були враховані побажання великої кількості жителів села Дубове.

Час спливає дуже швидко, за декілька місяців настане сезон літнього відпочину, і важливо щоб до цього часу була створена відповідна інфраструктура.

Пропоную створити робочу групу для напрацювання та реалізації проекту зони відпочинку. Робоча група буде створена з енергійних та небайдужих жителів громади.

Запрошую Вас приєднатися до групи, яку збираємо в середу 20 березня в приміщенні сільської ради о 18 годині. Тільки разом ми зможемо створити "Громаду комфортного проживання" для наших жителів", - зазначив Роман Троцюк.

Сам собі господар: у селі на Волині люди облаштовують рекреаційну зону зі ставком

Сам собі господар: у селі на Волині люди облаштовують рекреаційну зону зі ставком

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Теги: ставок, відпочинок, рекреаційна зона, Дубове
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