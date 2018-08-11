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У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО
У Кракові стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.

Чоловік загинув під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі. Пишуть Факти.

На місце події одразу прибули рятувальні служби та витягли робітника з-під завалу.

Реанімація українця тривала близько години, але врятувати його не вдалося.

Про надзвичайну ситуацію були проінформовані всі необхідні інстанції.

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО

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Теги: Краків, зсув, смерть, загибель
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