У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО





Чоловік загинув під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі. Пишуть



На місце події одразу прибули рятувальні служби та витягли робітника з-під завалу.



Реанімація українця тривала близько години, але врятувати його не вдалося.



Про надзвичайну ситуацію були проінформовані всі необхідні інстанції.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кракові стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.Чоловік загинув під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі. Пишуть Факти На місце події одразу прибули рятувальні служби та витягли робітника з-під завалу.Реанімація українця тривала близько години, але врятувати його не вдалося.Про надзвичайну ситуацію були проінформовані всі необхідні інстанції.

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