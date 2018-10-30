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Після тривалого лікування волинський атовець нарешті став на обидві ноги. ФОТО

Після тривалого лікування волинський атовець нарешті став на обидві ноги. ФОТО
Волинський сапер Сергій Михальчук, який лікувався після поранення, нарешті може стати на обидві ноги.

Про це у facebook написала волонтер Наталія Попова.

Сергій родом з Маневицького району Волинської області. Пішов захищати Батьківщину, служив сапером. Проте одного разу підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи.

Після цього чоловік впродовж років проходив курс лікування, переніс не одну операцію.

«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...", - писала у листопаді минулого року волонтер Наталія Попова про фінальну операцію атовця.

І от уже сьогодні вона опублікувала світлину, де Сергій Михальчук стоїть уже на обох ногах.

"Подивіться! Порадійте з нами!
Нашому Сергію Михальчуку з с.Годомичі Маневицького району лікарі зняли нарешті усі залізяки з пораненої ноги! Вперше за 4 роки Сергій став на 2 ноги!! Знову вчиться ходити!!
Удачі тобі, наш Герою!!", - підписала світлину волонтерка.

Після тривалого лікування волинський атовець нарешті став на обидві ноги. ФОТО



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Теги: Сергій Михальчук, операція, атовець, Наталія Попова, волонтер, сапер
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