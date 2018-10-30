Після тривалого лікування волинський атовець нарешті став на обидві ноги. ФОТО

Сергій Михальчук, який лікувався після поранення, нарешті може стати на обидві ноги.



Про це у Наталія Попова.



Сергій родом з Маневицького району Волинської області. Пішов захищати Батьківщину, служив сапером. Проте одного разу підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи.



Після цього чоловік впродовж років проходив курс лікування, переніс не одну операцію.



«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...", - писала у листопаді минулого року волонтер Наталія Попова про фінальну операцію атовця.



І от уже сьогодні вона опублікувала світлину, де Сергій Михальчук стоїть уже на обох ногах.



"Подивіться! Порадійте з нами!

Нашому Сергію Михальчуку з с.Годомичі Маневицького району лікарі зняли нарешті усі залізяки з пораненої ноги! Вперше за 4 роки Сергій став на 2 ноги!! Знову вчиться ходити!!

Удачі тобі, наш Герою!!", - підписала світлину волонтерка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський сапер, який лікувався після поранення, нарешті може стати на обидві ноги.Про це у facebook написала волонтерСергій родом з Маневицького району Волинської області. Пішов захищати Батьківщину, служив сапером. Проте одного разу підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи.Після цього чоловік впродовж років проходив курс лікування, переніс не одну операцію.«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...", - писала у листопаді минулого року волонтер Наталія Попова про фінальну операцію атовця.І от уже сьогодні вона опублікувала світлину, де Сергій Михальчук стоїть уже на обох ногах."Подивіться! Порадійте з нами!Нашому Сергію Михальчуку з с.Годомичі Маневицького району лікарі зняли нарешті усі залізяки з пораненої ноги! Вперше за 4 роки Сергій став на 2 ноги!! Знову вчиться ходити!!Удачі тобі, наш Герою!!", - підписала світлину волонтерка.

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