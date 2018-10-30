Після тривалого лікування волинський атовець нарешті став на обидві ноги. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Волинський сапер Сергій Михальчук, який лікувався після поранення, нарешті може стати на обидві ноги.
Про це у facebook написала волонтер Наталія Попова.
Сергій родом з Маневицького району Волинської області. Пішов захищати Батьківщину, служив сапером. Проте одного разу підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи.
Після цього чоловік впродовж років проходив курс лікування, переніс не одну операцію.
«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...", - писала у листопаді минулого року волонтер Наталія Попова про фінальну операцію атовця.
І от уже сьогодні вона опублікувала світлину, де Сергій Михальчук стоїть уже на обох ногах.
"Подивіться! Порадійте з нами!
Нашому Сергію Михальчуку з с.Годомичі Маневицького району лікарі зняли нарешті усі залізяки з пораненої ноги! Вперше за 4 роки Сергій став на 2 ноги!! Знову вчиться ходити!!
Удачі тобі, наш Герою!!", - підписала світлину волонтерка.
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Про це у facebook написала волонтер Наталія Попова.
Сергій родом з Маневицького району Волинської області. Пішов захищати Батьківщину, служив сапером. Проте одного разу підірвався на ворожій міні і повернувся інвалідом війни I групи.
Після цього чоловік впродовж років проходив курс лікування, переніс не одну операцію.
«Сергію подовжили сухожилля лівої стопи, виправили подвивих стопи апаратом Ілізарова. Є впевненість, що весною нарешті Сергій піде по землі обома ногами... Вперше за три роки...", - писала у листопаді минулого року волонтер Наталія Попова про фінальну операцію атовця.
І от уже сьогодні вона опублікувала світлину, де Сергій Михальчук стоїть уже на обох ногах.
"Подивіться! Порадійте з нами!
Нашому Сергію Михальчуку з с.Годомичі Маневицького району лікарі зняли нарешті усі залізяки з пораненої ноги! Вперше за 4 роки Сергій став на 2 ноги!! Знову вчиться ходити!!
Удачі тобі, наш Герою!!", - підписала світлину волонтерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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