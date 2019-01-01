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Мальовниче волинське село зобразили на листівці. ФОТО

Мальовниче волинське село зобразили на листівці. ФОТО
У мережі опублікували листівку із зображенням села Скобелка, Горохівського району.

Про це у повідомляють у facebook-спільноті "Горохів Горохів".

"Колись село іменувалося Старогороховом. Після пожежі й епідемії холери у Горохові 1872 року навіть було центром волості", - йдеться в дописі.

Мальовниче волинське село зобразили на листівці. ФОТО

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Теги: село, листівка, Скобелка
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