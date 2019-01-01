Мальовниче волинське село зобразили на листівці. ФОТО





Про це у повідомляють у facebook-спільноті



"Колись село іменувалося Старогороховом. Після пожежі й епідемії холери у Горохові 1872 року навіть було центром волості", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували листівку із зображенням села Скобелка, Горохівського району.Про це у повідомляють у facebook-спільноті "Горохів Горохів" "Колись село іменувалося Старогороховом. Після пожежі й епідемії холери у Горохові 1872 року навіть було центром волості", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію