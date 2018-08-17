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В Одесі іноземця скинули з балкону

В Одесі іноземця скинули з балкону
Зараз потерпілий із закритими переломом обох п’яток перебуває у медичному закладі. Його життю нічого не загрожує.

Повідомляє одеська поліція.

Встановлено, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у квартирі одесита після сварки з друзями господаря оселі. Останні, застосувавши до іноземця фізичну силу, викинули його з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку.

Попередньо вказану подію правоохоронці кваліфікують за ознаками ст. 122 Кримінального кодексу України. Зараз вживаються заходи по встановленню осіб правопорушників. Після отримання висновків судово-медичної експертизи буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Триває слідство.

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Теги: Одеса, іноземець, балкон, поліція
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