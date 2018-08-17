В Одесі іноземця скинули з балкону





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Встановлено, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у квартирі одесита після сварки з друзями господаря оселі. Останні, застосувавши до іноземця фізичну силу, викинули його з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку.



Попередньо вказану подію правоохоронці кваліфікують за ознаками ст. 122 Кримінального кодексу України. Зараз вживаються заходи по встановленню осіб правопорушників. Після отримання висновків судово-медичної експертизи буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зараз потерпілий із закритими переломом обох п’яток перебуває у медичному закладі. Його життю нічого не загрожує.Повідомляє одеська поліція Встановлено, що вказані тілесні ушкодження чоловік отримав, перебуваючи в гостях у квартирі одесита після сварки з друзями господаря оселі. Останні, застосувавши до іноземця фізичну силу, викинули його з балкону квартири, розташованої на другому поверсі будинку.Попередньо вказану подію правоохоронці кваліфікують за ознаками ст. 122 Кримінального кодексу України. Зараз вживаються заходи по встановленню осіб правопорушників. Після отримання висновків судово-медичної експертизи буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Триває слідство.

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