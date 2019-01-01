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Показали краєвиди з найвищої точки Волині. ВІДЕО

Показали краєвиди з найвищої точки Волині. ВІДЕО
Опублікували відео з найвищої точки Волинської області, розташованої у Горохівському районі.

Повідомляє Район.Горохів.

Це місце знаходиться неподалік села Брани: 3,5 км на Південний Схід, на Південь – 3 км від села Борисковичі та в 4 км на Північ від села Бужани. Найвища точка Волині має такі координати: B 50° 23' 50''.4485, L 24° 47' 59''.7304 та висоту над рівнем моря – 292,56.

Відео цього місця виклав у мережу YouTube Володимир Братчун.


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Теги: найвища точка, Волинь, ландшафт, краєвиди
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