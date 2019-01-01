Показали краєвиди з найвищої точки Волині. ВІДЕО





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Це місце знаходиться неподалік села Брани: 3,5 км на Південний Схід, на Південь – 3 км від села Борисковичі та в 4 км на Північ від села Бужани. Найвища точка Волині має такі координати: B 50° 23' 50''.4485, L 24° 47' 59''.7304 та висоту над рівнем моря – 292,56.



Відео цього місця виклав у мережу YouTube Володимир Братчун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відео з найвищої точки Волинської області, розташованої у Горохівському районі.Повідомляє Район.Горохів Це місце знаходиться неподалік села Брани: 3,5 км на Південний Схід, на Південь – 3 км від села Борисковичі та в 4 км на Північ від села Бужани. Найвища точка Волині має такі координати: B 50° 23' 50''.4485, L 24° 47' 59''.7304 та висоту над рівнем моря – 292,56.Відео цього місця виклав у мережу YouTube

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