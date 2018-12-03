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Найстаршому лісівнику Волині – 90 років. ФОТО

Найстаршому лісівнику Волині – 90 років. ФОТО
Найстарший лісівник Волині Степан Куц відзначив ювілей – 90 років.

Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

У п'ятницю, 15 березня, Степана Куца із Ківерців з днем народження прийшли привітати не лише найрідніші.

З подарунками до ювіляра завітали перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук, місцеві лісівники – директор ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталій Каращук, голова профспілки підприємства Ірина Пащенко та інженер з лісових культур Анастасія Лизун, котра, до слова, цього дня також святкувала день народження.
Найстаршому лісівнику Волині – 90 років. ФОТО

Крім традиційних побажань здоров’я, щастя та довголіття, гості висловлювали слова вдячності за доброту, людяність, вічну молодість та незгасний ентузіазм.

Степан Євдокимович народився 15 березня 1929 року у с. Кличковичі Луківського р-ну (нині Турійського). Навчався у польській школі, армійську службу провів у далекому Іркутському краї. Та повернувся в Україну, щоб залишитися тут на все життя.

Успішно пройшов навчання у Львівському лісотехнічному інституті, одружився, а тоді за направленням поїхав на Волинь – у село Холоневичі.

Пригадує, що за 11 років роботи на цій посаді в різних куточках Ківерцівського р-ну вдалося посадити гектари дубів, сосен, берези, вільхи, клена… І цим лісівник пишається найбільше. Каже: особливо приємно знати, що все зроблене ним нині бережуть і примножують його молодші колеги – теперішні лісівники. І це головне.

Була й громадська робота. Молоді активні люди заснували хор. Тут навчався народний артист Василь Чепелюк. До речі, він також завітав до ювіляра із пісенними побажаннями.

Степанові Куцу за життя довелося працювати і на посаді головного інженера та начальника цеху. Згодом відповідального та енергійного лісівника призначають головним лісничим.

Але й ця посада не стала кінцевою у кар’єрі. Степанові Куцу згодом довірять керівництво мисливським господарством «Цуманське» у с. Звірів, ще через деякий час виважений лісівник очолить Ківерцівське лісове господарство, звідки він і піде на заслужений відпочинок, віддавши праці у лісі 45 років свого життя.

І хоча нині життя Степана Євдокимовича професійно не пов’язано з лісом, в душі він залишається лісівником.
Найстаршому лісівнику Волині – 90 років. ФОТО

«Це назавжди», – каже ювіляр, висаджуючи у своєму саду рідкісні кущі і плодові дерева. Хто любить природу і пожив серед неї, не зможе без цього. Бо нічого кращого і більш справжнього у світі не знайдеш, як би не намагався».

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Теги: лісівник, ювілей, Степан Куц
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