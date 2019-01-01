18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження журналістка Олена Лівіцька (на фото), директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич.
Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк, заслуженого лікаря України Миколи Філіпчука.
Цього дня колишньому голові Волинської облдержадміністрації Борису Клімчуку виповнилося б 67 років.
Нагадаємо, Борис Клімчук помер 2 вересня під час лікування в Німеччині.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Адріан, Іраїда, Костянтин, Марк, Федір.
18 березня 1921 року між Польщею і Росією було укладено Ризький договір, згідно з яким Луцьк перейшов до складу Польщі.
А в цей день 1994 року Волинське духовне училище УПЦ одержало статус духовної семінарії.
У 2012 році в Луцьку мітингували люди, які вимагали покарати ґвалтівників Оксани Макар.
Учасники акції вимагали присудити злочинцям довічне ув'язнення.
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Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька Галини Шатецької, голови Волинської обласної організації УТОГ Галини Сопронюк, заслуженого лікаря України Миколи Філіпчука.
Цього дня колишньому голові Волинської облдержадміністрації Борису Клімчуку виповнилося б 67 років.
Нагадаємо, Борис Клімчук помер 2 вересня під час лікування в Німеччині.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Іменинники сьогоднішнього дня – Адріан, Іраїда, Костянтин, Марк, Федір.
18 березня 1921 року між Польщею і Росією було укладено Ризький договір, згідно з яким Луцьк перейшов до складу Польщі.
А в цей день 1994 року Волинське духовне училище УПЦ одержало статус духовної семінарії.
У 2012 році в Луцьку мітингували люди, які вимагали покарати ґвалтівників Оксани Макар.
Учасники акції вимагали присудити злочинцям довічне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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