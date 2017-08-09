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На Рівненщині жінка зарізала свою доньку, дівчинці не було навіть 1 місяця. ФОТО

На Рівненщині жінка зарізала свою доньку, дівчинці не було навіть 1 місяця. ФОТО
В неділю, 17 березня, близько 17 години надійшло повідомлення лікарів швидкої медичної допомоги, що на вулиці Вербова обласного центру вони констатували смерть дитини віком близько місяця.

Повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо поліцейські з’ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, що нанесла 21-річна уродженка Запоріжжя, яка її народила.

Жінка приїхала у Рівне навчатися. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.

На Рівненщині жінка зарізала свою доньку, дівчинці не було навіть 1 місяця. ФОТО


За попередньою інформацією, 21-річна жителька обласного центру перебуває на психіатричному обліку.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції.
На Рівненщині жінка зарізала свою доньку, дівчинці не було навіть 1 місяця. ФОТО

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Теги: поліція, Рівненщина, зарізала, немовля
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