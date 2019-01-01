Громада волинського села вирішила перейти до ПЦУ





Захід відбувся у неділю, 17 березня. Про це інформує



Як повідомив виданню сільський голова Василь Карпюк, за перехід у Православну церкву України висловились 104 представники громади, 46 людей проголосувало за те, щоб залишитись у московському патріархаті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збори релігійної громади провели у будинку культури села Тристень Рожищенського району.Захід відбувся у неділю, 17 березня. Про це інформує Район.Рожище Як повідомив виданню сільський голова, за перехід у Православну церкву України висловились 104 представники громади, 46 людей проголосувало за те, щоб залишитись у московському патріархаті.

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