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Громада волинського села вирішила перейти до ПЦУ

Громада волинського села вирішила перейти до ПЦУ
Збори релігійної громади провели у будинку культури села Тристень Рожищенського району.

Захід відбувся у неділю, 17 березня. Про це інформує Район.Рожище.

Як повідомив виданню сільський голова Василь Карпюк, за перехід у Православну церкву України висловились 104 представники громади, 46 людей проголосувало за те, щоб залишитись у московському патріархаті.


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Теги: громада, ПЦУ, перехід, збори, голосування, Тристень
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