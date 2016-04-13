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На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО

На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО
У селі Сокіл, Рожищенського району учні старих класів місцевої школи висадили на подвір'ї фруктовий сад.

Про це у facebook пише вчителька Зінаїда Дорощук.

"З метою бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості, любові до рідного села, учні старших класів висадили у шкільному саду 32 фруктові дерева.

Щиро вірю, що плодами цих дерев через 3-4 роки будуть ласувати усі учні школи і ніяка варварська рука не зламає і не знищить жодне деревце. Дякую спонсорам", - написала вчителька.

На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО
На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО
На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО
На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО

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Теги: школа, сад, дерева, Сокіл
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