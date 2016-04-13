На Волині старшокласники висадили фруктовий сад на шкільному подвір'ї. ФОТО
Сьогодні, 20:46
У селі Сокіл, Рожищенського району учні старих класів місцевої школи висадили на подвір'ї фруктовий сад.
Про це у facebook пише вчителька Зінаїда Дорощук.
"З метою бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості, любові до рідного села, учні старших класів висадили у шкільному саду 32 фруктові дерева.
Щиро вірю, що плодами цих дерев через 3-4 роки будуть ласувати усі учні школи і ніяка варварська рука не зламає і не знищить жодне деревце. Дякую спонсорам", - написала вчителька.
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Про це у facebook пише вчителька Зінаїда Дорощук.
"З метою бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості, любові до рідного села, учні старших класів висадили у шкільному саду 32 фруктові дерева.
Щиро вірю, що плодами цих дерев через 3-4 роки будуть ласувати усі учні школи і ніяка варварська рука не зламає і не знищить жодне деревце. Дякую спонсорам", - написала вчителька.
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