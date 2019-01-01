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У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО

У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО
Учні 6-го класу Княгининівського НВК презентували англомовну виставу "Wooden House".

Про це у facebook-спільноті Княгининівської громади написала Любов Хомяк.

"У Княгининівському НВК відбулася прем'єра англійської казки під керівництвом вчителя Яковлюк Ольги Володимирівни.

Актори - учні 6-А класу, здивували зал вмінням не лише розмовляти, грати роль на іноземній мові, а й прекрасно виконувати англійські пісні.

В сучасному світі англійська мова є самою глобальною мовою, мовою бізнесу, науки, освіти, політики, поп-музики і кіноіндустрії.

Вивчивши англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.

Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!", - йдеться в дописі.



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Теги: вистава, англомовна, Княгининок
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