У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Учні 6-го класу Княгининівського НВК презентували англомовну виставу "Wooden House".
Про це у facebook-спільноті Княгининівської громади написала Любов Хомяк.
"У Княгининівському НВК відбулася прем'єра англійської казки під керівництвом вчителя Яковлюк Ольги Володимирівни.
Актори - учні 6-А класу, здивували зал вмінням не лише розмовляти, грати роль на іноземній мові, а й прекрасно виконувати англійські пісні.
В сучасному світі англійська мова є самою глобальною мовою, мовою бізнесу, науки, освіти, політики, поп-музики і кіноіндустрії.
Вивчивши англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.
Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook-спільноті Княгининівської громади написала Любов Хомяк.
"У Княгининівському НВК відбулася прем'єра англійської казки під керівництвом вчителя Яковлюк Ольги Володимирівни.
Актори - учні 6-А класу, здивували зал вмінням не лише розмовляти, грати роль на іноземній мові, а й прекрасно виконувати англійські пісні.
В сучасному світі англійська мова є самою глобальною мовою, мовою бізнесу, науки, освіти, політики, поп-музики і кіноіндустрії.
Вивчивши англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.
Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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