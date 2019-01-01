У школі під Луцьком шестикласники презентували англомовну виставу. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Любов Хомяк.



"У Княгининівському НВК відбулася прем'єра англійської казки під керівництвом вчителя Яковлюк Ольги Володимирівни.



Актори - учні 6-А класу, здивували зал вмінням не лише розмовляти, грати роль на іноземній мові, а й прекрасно виконувати англійські пісні.



В сучасному світі англійська мова є самою глобальною мовою, мовою бізнесу, науки, освіти, політики, поп-музики і кіноіндустрії.



Вивчивши англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.



Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 6-го класу Княгининівського НВК презентували англомовну виставу "Wooden House".Про це у facebook-спільноті Княгининівської громади написала"У Княгининівському НВК відбулася прем'єра англійської казки під керівництвом вчителяАктори - учні 6-А класу, здивували зал вмінням не лише розмовляти, грати роль на іноземній мові, а й прекрасно виконувати англійські пісні.В сучасному світі англійська мова є самою глобальною мовою, мовою бізнесу, науки, освіти, політики, поп-музики і кіноіндустрії.Вивчивши англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!", - йдеться в дописі.

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