БК «Старий Луцьк» здобула перемогу в Вищій лізі





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Перемога дозволила волинянам фінішувати четвертими в першій групі та продовжити боротьбу за нагороди на другому етапі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Баскетбольна команда "Старий Луцьк-Університет" перемогла вдома "Говерлу-КФВ" з Івано-Франківська в заключному матчі першого етапу чемпіонату України в Вищій лізі.Повідомляє Ukrbasket Перемога дозволила волинянам фінішувати четвертими в першій групі та продовжити боротьбу за нагороди на другому етапі.

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