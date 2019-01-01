БК «Старий Луцьк» здобула перемогу в Вищій лізі
Сьогодні, 01:36
Баскетбольна команда "Старий Луцьк-Університет" перемогла вдома "Говерлу-КФВ" з Івано-Франківська в заключному матчі першого етапу чемпіонату України в Вищій лізі.
Повідомляє Ukrbasket.
Перемога дозволила волинянам фінішувати четвертими в першій групі та продовжити боротьбу за нагороди на другому етапі.
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Повідомляє Ukrbasket.
Перемога дозволила волинянам фінішувати четвертими в першій групі та продовжити боротьбу за нагороди на другому етапі.
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